"ये कोई देशभक्त तो नहीं कर सकता" राहुल के बयान पर भड़के शिवराज समेत ये बीजेपी नेता

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi On China) की अमेरिका के टेक्सास में भारत के खिलाफ और चीन के समर्थन में की गई टिप्पणी पर बीजेपी हमलावर है. राहुल ने भारत के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किए जाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा था कि वैश्विक उत्पादन में चीन का प्रभुत्व है, इसलिए वह बेरोजगारी का सामना नहीं कर रहा. जबकि भारत और अमेरिका समेत पश्चिमी देश बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं. राहुल ने ये टिप्पणी रविवार को डलास में टेक्सास विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान कही थी. उन्होंने कहा था कि भारत में कौशल की कोई कमी नहीं है और अगर देश उत्पादन के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दे तो वह चीन से प्रतिस्पर्धा कर सकता है. उनके इस बयान पर बीजेपी के कई नेताओं ने तंज कसा है.

केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा, " कोई निराश व्यक्ति ही विदेश में भारत को इस तरह बदनाम कर सकता है.अब सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रहे हैं. वह विदेश में बैठकर अपने ही देश की आलोचना कर रहे हैं. यह कोई देशभक्त तो नहीं कर सकता. चुनावों में लगातार हार की हताशा वह विदेश में निकाल रहे हैं. नेता विपक्ष होने के नाते उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं. जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे,तब अटलजी ने विपक्ष के नेता के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था.राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा तो निकाली लेकिन देश से नहीं जुड़ सके."

