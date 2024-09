'चीन में बेरोजगारी नहीं, उत्पादन फुल', क्या वाकई इतनी सुनहरी है ड्रैगन की तस्वीर, रिपोर्ट्स में जानिए

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक बार फिर कुछ ऐसा कह दिया है, जिसकी वजह से जमकर बवाल हो रहा है. उन्होंने भारत में उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किए जाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा था कि वैश्विक उत्पादन में चीन का प्रभुत्व है इसलिए वह बेरोजगारी (China Employment) का सामना नहीं कर रहा, जबकि भारत और अमेरिका समेत पश्चिमी देश बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं.भारत के युवा बिना रोजगार के इधर-उधर भटक रहे हैं. अब सवाल यह है कि क्या वाकई राहुल का दावा एकदम सही है. क्या ड्रैगन की तस्वीर इतनी ही चमकदार है, जितनी राहुल गांधी ने बताई है. क्या चीन और वियतनाम जैसे देशों में बेरोजगारी है ही नहीं?

राहुल गांधी ने भले ही भारत की आलोचना करते हुए चीन की चमकदार तस्वीर पेश की हो, लेकिन आंकड़े कुछ और ही बयां कर रहे हैं. चीन के हालिया बेरोजगारी आंकड़ों को देखें तो उसका हाल भी बुरा ही है. चाहे वह जुलाई की बेरोजगारी दर हो या फिर साल 2022 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, चीन की हालत भी खस्ताहाल है. फिर सवाल यह है कि राहुल गांधी ने किस आधार पर रोजगार के मामले में चीन के फलने-फूलने का दावा किया है.

सितंबर 2024 में इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में युवा बेरोजगारी बड़ी समस्या थी. विशेषज्ञों मान रहे थे कि नई अनुत्पादक ताकतें देश में बेरोजगारी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही हैं. इसी की वजह से देश मंदी के कगार पर जा रहा है. ऐसे हालात में चीन का मंदी का शिकार होना कोई बड़ी बात नहीं है. युवा बेरोजगारी का मतलब उद्योगों में मेनपावर की मांग में कमी आना है. अगर हालात ऐसे ही रहे तो यह चीनी वित्तीय बाजारों के लिए खतरे की घंटी होगी.

AI फोटो.

जुलाई में, चीन में 16 से 24 साल के युवाओं के लिए बेरोजगारी दर 17.1 प्रतिशत की नई ऊंचाई पर पहुंच गई. ये वह युवा हैं, जो स्कूल नहीं जाते. यह डाटा राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो की तरफ से दिया गया है.

चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने संसद के उद्घाटन सत्र में ये उम्मीद जताई थी कि इस साल शहरी क्षेत्रों में 12 मिलियन से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी और सर्वे के मुताबिक, शहरी बेरोजगारी दर करीब 5.5 प्रतिशत रहेगी. एनपीसी वार्षिक सत्र में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत हिस्सा लेने वाले दो हजार से ज्यादा प्रतिनिधियों ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रमुख पहलों पर विचार-विमर्श किया था. दरअसल कोरोना महामारी के बाद से देश मंदी से जूझ रहा है.जनवरी में NBS ने दिसंबर की बेरोजगारी पर आंकड़े जारी किए थे.

आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि चीन में बेरोजगारी का क्या आलम है, अगर आंकड़ों की सच्चाई ये है तो फिर राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर चीन की तारीफ और अपने ही देश की ऐसी छवि पेश क्यों की, इस सवाल का जवाब देश जानना चाहता है.

#WATCH | Dallas, Texas, USA: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "The West has an employment problem. India has an employment problem... But many countries in the world don't have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam… pic.twitter.com/n0XrpbE6LK