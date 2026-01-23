राहुल गांधी से खफा शशि थरूर, कांग्रेस की बैठक से कर सकते हैं किनारा- सूत्र

केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज होने वाली कांग्रेस की अहम बैठक से पहले शशि थरूर की नाराजगी की खबर सामने आई है.

सूत्रों के मुताबिक, थरूर आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के साथ प्रस्तावित बैठक में शामिल नहीं होंगे और फिलहाल केरल में ही मौजूद हैं.

केरल पर आज होनी है अहम बैठक

बता दें कि आज दोपहर 2:30 बजे से दिल्ली में केरल के वरिष्ठ नेताओं के साथ कांग्रेस आलाकमान की महत्वपूर्ण बैठक होनी है.

'पार्टी आलाकमान से नहीं मिला उचित सम्मान'

चर्चा है कि हाल ही में कोच्चि में राहुल गांधी के कार्यक्रम के दौरान शशि थरूर को 'उचित सम्मान' नहीं मिलने से वे पार्टी नेतृत्व से नाराज़ चल रहे हैं.

क्या है नाराजगी की वजह?

सूत्रों के मुताबिक, थरूर हाल ही में केरल में हुई राहुल गांधी की महापंचायत के दौरान उनके साथ किए गए व्यवहार से नाराज हैं. बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान उन्हें राहुल गांधी के पहुंचने से पहले अपना भाषण खत्म करने को कहा गया, जिसे थरूर ने उचित सम्मान न मिलने के तौर पर लिया.

दिल्ली की बैठक से बनाई दूरी

इसी नाराजगी के चलते उन्होंने आज की दिल्ली बैठक से दूरी बनाई है. हालांकि, कांग्रेस नेतृत्व की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.