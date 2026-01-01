विज्ञापन
चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखने को मिलेगा त्रिकोणीय मुकाबला, कांग्रेस-AAP की टूटी दोस्ती, अब अकेले लड़ेंगे चुनाव

आम आदमी पार्टी ने पार्षद योगेश ढिंगरा को महापौर पद के लिए, मुन्नवर खान को वरिष्ठ उप महापौर और जसविंदर कौर को उप महापौर पद के लिए मैदान में उतारा है. वहीं कांग्रेस ने गुरप्रीत सिंह गाबी को महापौर, सचिन गालाव को वरिष्ठ उप महापौर और निर्मला देवी को उप महापौर पद के लिए नामित किया है.

चंडीगढ़ नगर निगम में महापौर, वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर के पदों के लिए चुनाव 29 जनवरी को होंगे.
चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा. क्योंकि कांग्रेस और आप इस बार अलग-अलग ये चुनाव लड़ने वाले हैं. आम आदमी पार्टी (आप) ने कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार करते हुए चुनाव में अकेले उतरने का फैसला किया है. इस चुनाव में तीसरी पार्टी बीजेपी है. बता दें साल 2024 के महापौर चुनाव से पहले आप और कांग्रेस ने चंडीगढ़ में हाथ मिलाया था. इस गठबंधन की वजह से दोनों पार्टियों ने 2024 में महापौर और लोकसभा की सीटें जीत ली थीं, लेकिन 2025 के महापौर चुनाव में वह बीजेपी से हार गईं थी.

‘‘कांग्रेस ने बीजेपी के साथ मिलकर देश को लूटा "

आप के नेता और दिल्ली के विधायक जरनैल सिंह ने पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि ‘आप' महापौर चुनाव अकेले लड़ेगी. उनके पार्टी सहयोगी अनुराग ढांडा ने कहा कि ‘आप' का कांग्रेस के साथ कहीं भी कोई गठबंधन नहीं है और न ही कभी हो सकता है. ढांडा ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘कांग्रेस ने बीजेपी के साथ मिलकर इस देश को लूटा है. देश को लूटने वाली इन दोनों पार्टियों के खिलाफ आम आदमी के संघर्ष की असली आवाज आम आदमी पार्टी की है.'' यह बयान चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष हरमोहिंदर सिंह लक्की के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी को रोकने के लिए आप से बातचीत जारी है.

मैदान में हैं ये चेहरे

आम आदमी पार्टी ने पार्षद योगेश ढिंगरा को महापौर पद के लिए, मुन्नवर खान को वरिष्ठ उप महापौर और जसविंदर कौर को उप महापौर पद के लिए मैदान में उतारा है. कांग्रेस ने गुरप्रीत सिंह गाबी को महापौर, सचिन गालाव को वरिष्ठ उप महापौर और निर्मला देवी को उप महापौर पद के लिए नामित किया है.

बीजेपी ने पार्षद सौरभ जोशी को महापौर पद के लिए, जसमनप्रीत सिंह को वरिष्ठ उप महापौर के पद के लिए और सुमन शर्मा को उप महापौर के पद के लिए उम्मीदवार बनाया है. 

चंडीगढ़ नगर निगम में महापौर, वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर के पदों के लिए चुनाव 29 जनवरी को होंगे.

