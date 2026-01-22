थरूर पर गंभीर के रहस्यमय पोस्ट का भारतीय क्रिकेट में किसी गंभीर समस्या की तरफ है इशारा

Gautam Gambhir cryptic post Viral: नागुपर में टीम इंडिया की न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ जीत कोच गौतम गंभीर के लिए बड़ी राहत और फ़ैन्स के लिए अपार खुशियां लेकर आई. न्यूज़ीलैंड से टेस्ट और वनडे सीरीज़ में हार के बाद टीम इंडिया ने टी-20 वर्ल्ड कप से ठीक दो दो हफ़्ते पहले किवी टीम को हराकर शानदार शुरुआत की. इस मैच में भारत की जीत से बड़ी बात ये रही कि भारत की ओपनिंग (अभिषेक शर्मा), टीम की फ़िनिशंग (रिंकू सिंह) और मिडिल ऑर्डर में कप्तान सूर्यकुमार यादव के बल्ले से रन का आना, टीम मैनेजमेंट का बड़ा सरदर्द दूर करती नज़र आई.

गंभीर सवाल!'

नागपुर टी-20 के दौरान मैदान के बाहर से एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसमें कोच गंभीर कई बातों का जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं. लेकिन उनके जवाब ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं. गंभीर ने अपने बारे में जो इशारा किया है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं. दरअसल नागपुर टी-20 मैच से पहले शशि थरूर ने कोच गौतम गंभीर के दबाव और उनकी लीडरशिप को लेकर सोशल मीडिया साइट ‘X' पर एक पोस्ट डाला जिसके जवाब में कोच गौतम गंभीर ने भी ‘X' पर पोस्ट डालकर उन्हें जवाब दिया. इसी पोस्ट की वजह से कई सवाल खड़े हो गए हैं.

सवालों की एक लंबी फ़ेहरिस्त खड़ी हो गई है. मसलन