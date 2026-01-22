थरूर पर गंभीर के रहस्यमय पोस्ट का भारतीय क्रिकेट में किसी गंभीर समस्या की तरफ है इशारा

- न्यूजीलैंड के खिलाफ T-20 मैच में नागपुर में जीत हासिल कर टी-20 वर्ल्ड कप से पहले सकारात्मक शुरुआत की
- कोच गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता शशि थरूर के पोस्ट का जवाब देते हुए कई सवाल खड़े कर दिए
- गंभीर ने अपनी लीडरशिप और टीम के बड़े फैसलों को लेकर विवादों की धूल छंटने तक सच सामने आने की बात कही
Gautam Gambhir cryptic post Viral: नागुपर में टीम इंडिया की न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ जीत कोच गौतम गंभीर के लिए बड़ी राहत और फ़ैन्स के लिए अपार खुशियां लेकर आई. न्यूज़ीलैंड से टेस्ट और वनडे सीरीज़ में हार के बाद टीम इंडिया ने टी-20 वर्ल्ड कप से ठीक दो दो हफ़्ते पहले किवी टीम को हराकर शानदार शुरुआत की. इस मैच में भारत की जीत से बड़ी बात ये रही कि भारत की ओपनिंग (अभिषेक शर्मा), टीम की फ़िनिशंग (रिंकू सिंह) और मिडिल ऑर्डर में कप्तान सूर्यकुमार यादव के बल्ले से रन का आना, टीम मैनेजमेंट का बड़ा सरदर्द दूर करती नज़र आई.
गंभीर सवाल!'
नागपुर टी-20 के दौरान मैदान के बाहर से एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसमें कोच गंभीर कई बातों का जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं. लेकिन उनके जवाब ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं. गंभीर ने अपने बारे में जो इशारा किया है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं. दरअसल नागपुर टी-20 मैच से पहले शशि थरूर ने कोच गौतम गंभीर के दबाव और उनकी लीडरशिप को लेकर सोशल मीडिया साइट ‘X' पर एक पोस्ट डाला जिसके जवाब में कोच गौतम गंभीर ने भी ‘X' पर पोस्ट डालकर उन्हें जवाब दिया. इसी पोस्ट की वजह से कई सवाल खड़े हो गए हैं.
सवालों की एक लंबी फ़ेहरिस्त खड़ी हो गई है. मसलन
- क्या टीम के सारे बड़े फ़ैसले गंभीर नहीं ले रहे?
- क्या टीम के सबसे पावरफुल फ़ैसले लेने का अधिकार हेड कोच गंभीर के पास नहीं है?
- क्या टीम के फ़ैसले क्या कोई और ले रहा है?
- क्या फ़ैसले कोई और ले रहा है और बंदूक गंभीर के कंधे पर रखी जा रही है?
- क्या गंभीर को टीम के बेस्ट खिलाड़ियों (मसलन विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल) के सामने जानबूझकर खड़ा कर दिया गया है?
- कौन ले रहा है ये फ़ैसले, किसकी ओर इशारा कर रहे हैं गंभीर?
- क्या गंभीर वर्ल्ड कप जीत का इंतज़ार कर रहे हैं?
- क्या वर्ल्ड कप के बाद अलग फ़ॉर्मैट के लिए अलग कोच नियुक्त किये जा सकते हैं?
Thanks a lot Dr @ShashiTharoor! When the dust settles, truth & logic about a coach's supposedly “unlimited authority” will become clear. Till then I'm amused at being pitted against my own who are the very best! https://t.co/SDNzLt73v5— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) January 21, 2026
सोशल मीडिया पर गंभीर-थरूर के पोस्ट से उठे सवाल
सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता और क्रिकेट प्रशंसक शशि थरूर ने संभवत: कोच गौतम गंभीर के साथ न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ मैच से पहले लंबी बातचीत की है जिसका सार उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X' पर पोस्ट किया है. गंभीर ने यकीनन उन्हें क्रिकेट की राजनीति से भी अवगत कराया है तभी शशि थरूर ने लिखा है, “नागपुर में, अपने पुराने मित्र @GautamGambhir के साथ एक अच्छी और खुली बातचीत का लुत्फ़ उठाया. गंभीर भारत में प्रधानमंत्री के बाद सबसे मुश्किल काम करनेवाले शख़्स हैं! लाखों लोग उनके बारे में हर रोज़ अटकलें लगाते रहते हैं. लेकिन उनकी तारीफ़ करनी होगी कि वो दृढ़ और बेख़ौफ़ होकर होकर टीम की लीडरशिप करते रहते हैं. उन्हें आज से शुरू होने वाली सभी चुनौतियों में कामयाबी के लिए शुभकामनाएं
बैकफ़ुट पर कोच गंभीर
कोच गौतम गंभीर ने शशि थरूर को जो जवाब सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ‘X' पर जो पोस्ट किया है उसी की वजह से कई सवाल खड़े हो गए हैं और जो बेहद सीरीयस या गंभीर किस्म के नज़र आते हैं. गंभीर ने लिखा है, “शुक्रिया डॉक्टर @ShashiTharoor ! जब (विवादों की) धूल छंटेगी, एक कोच के "असीमित अधिकार" या “unlimited authority” के बारे में सच्चाई और बातें साफ़ हो जाएंगी. तब तक मैं अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा किये जाने को लेकर हैरान हूं, जो कि बेस्ट हैं!”
वैसे ये भी ज़रूर है कि गंभीर अपने पूरे कोचिंग करियर में पहली बार जवाब देते वक्त बैकफ़ुट पर भी नज़र आ रहे हैं और उनमें एक मलाल भी दिख रहा है कि वो कोचिंग की गरिमा की वजह से किसी का नाम नहीं ले पा रहे हैं.
