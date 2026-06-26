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यूपी पुलिस का सुबह-सुबह ऐक्शन, 50 हजार का इनामी बदमाश महताब एनकाउंटर में ढेर

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यूपी पुलिस का सुबह-सुबह ऐक्शन, 50 हजार का इनामी बदमाश महताब एनकाउंटर में ढेर
शामली एनकाउंटर में बदमाश ढेर.
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश की शामली पुलिस ने शुक्रवार सुबह एनकाउंट में एक वॉन्टेड बदमाश को ढेर कर दिया. बदमाश मेहताब पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था. बदमाश मेहताब मुकीम उर्फ काला गैंग का सक्रिय सदस्य था. वह करीब तीन दर्जन आपराधिक मामलों में वॉंटेड था.  इस मुठभेड़ में पुलिस के दरोगा दीपचंद भी गोली लगने से घायल हो गए, उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मुठभेड़ में एक बदमाश ढेर, दूसरा फरार

यह मुठभेड़ जनपद शामली के कांधला थाना क्षेत्र के खंद्रावली के जंगल में हुई. पुलिस को बाबरी थाना इलाके और आदर्श मंडी थाना इलाके के बीच में सूचना मिली थी कि कोई दो बदमाश एक युवक के साथ घटना करके भाग रहे हैं. पुलिस ने जब घेराबंदी की तो बदमाश कांधला थाना क्षेत्र की ओर भागने लगे. कांधला पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, पुलिस ने जब बाइक सवार दो बदमाशों को रोकना चाहा तो बदमाशों ने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दी. दोनों ओर से चली गोलियां में एक बदमाश को गोली लग गई. जबकि उसका एक अन्य साथी जंगल के रास्ते फरार हो गया.

बदमाश मेहताब उर्फ बेचैन ढेर

घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. बदमाश का नाम मेहताब उर्फ बेचैन था. उसके ऊपर करीब तीन दर्जन के आसपास आपराधिक मुकदमे दर्ज थे. शामली पुलिस ने उस पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था. वही पुलिस ने मौके से एक देसी कारबाइन व एक पिस्टल व भारी संख्या में खोकर कारतूस भी बरामद किए हैं.

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