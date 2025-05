मुझे जो भी... शशि थरूर ने 'बड़ी जिम्मेदारी' मिलने पर क्यों कहा ऐसा, पढ़ें

ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्‍तान में छिपे बैठे आतंकवादी संगठनों की कमर तोड़ने के बाद भारत ने अब पाक के नापाक इरादों को अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर भी बेनकाब करने की रणनीति बना ली है. मोदी सरकार की इस रणनीति का हिस्‍सा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही नहीं, बल्कि सभी दलों के सांसद भी शामिल हैं. मोदी सरकार ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को भी इस दल में शामिल किया है.मोदी सरकार की तरफ से मिली इस जिम्मेदारी को लेकर शशि थरूर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

I am honoured by the invitation of the government of India to lead an all-party delegation to five key capitals, to present our nation's point of view on recent events.



When national interest is involved, and my services are required, I will not be found wanting.



Jai Hind! 🇮🇳 pic.twitter.com/b4Qjd12cN9