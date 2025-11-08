ये तो हद है! सीरियल रेपिस्ट उमेश रेड्डी को जेल में मिल रही VIP ट्रीटमेंट, फोन, टीवी का इस्तेमाल, वीडियो

बेंगलुरु की परप्पाना अग्रहारा सेंट्रल जेल से ऐसा वीडियो सामने आई है, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे. वीडियो में कुख्यात सीरियल रेपिस्ट और हत्यारा उमेश रेड्डी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए दिख रहा है. जबकि एक अन्य वीडियो में रान्या राव गोल्ड स्मगलिंग केस का आरोपी तरुण भी अपने बैरक के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल करते और खाना बनाते देखा गया. ये वीडियो सामने आने के बाद जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर नया विवाद छिड़ गया है. इस घटना ने उच्च सुरक्षा वाली जेल के अंदर सुरक्षा खामियों और अवैध विशेषाधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

कौन है उमेश रेड्डी

उमेश रेड्डी को 20 महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या के दोष में मौत की सजा सुनाई गई थी. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने साल 2022 को इस सजा को 30 साल के कारावास में बदल दिया था. ये अपराध उमेश रेड्डी ने साल 1996 और 2002 के बीच किए थे.

सूत्रों का कहना है कि रेड्डी, जो वर्तमान में अपनी सजा के अंतिम चरण में है, कथित तौर पर दो एंड्रॉइड फोन और एक कीपैड फोन का इस्तेमाल कर रहा है. उसे अपनी बैरक में एक टीवी भी दिया गया है. रेड्डी ने मौत की सजा से बचने के लिए मानसिक रूप से अस्थिर होने का नाटक भी किया था. हालांकि डॉक्टरों ने जब उसकी जांच की तो सब कुछ सही पाया और मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के दावे को खारि कर दिया था.

अधिकारियों द्वारा जेल के अंदर मोबाइल फोन और सुविधाओं के कथित दुरुपयोग की जांच की उम्मीद है, जिसने एक बार फिर राज्य के जेल प्रबंधन को जांच के दायरे में ला दिया है.