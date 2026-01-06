अमेरिका में निकिता की हत्या: पिता का दावा- आरोपी बॉयफ्रेंड नहीं बस रूममेट था, पैसे को लेकर मारा चाकू

अमेरिका में 27 वर्षीय भारतीय युवती निकिता गोडीशाला की हत्या हो गई है. पुलिस का मानना ​​है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन शर्मा ने उसे चाकू मारा, उसके लापता होने की रिपोर्ट की और फिर भारत भाग गया. अब इस मामले में निकिता के पिता ने आरोप लगाया है कि हत्या के आरोपी ने पैसे के विवाद के कारण उनकी बेटी की हत्या कर दी. यह हत्या अमेरिका के कोलंबिया, मैरीलैंड के हावर्ड काउंटी में हुई है. आरोपी कहां है और उसने कथित तौर पर हत्या क्यों की, इसपर परस्पर विरोधी रिपोर्टों के बीच निकिता के पिता, आनंद गोडीशाला ने अपनी बेटी की मौत के बारे में हैदराबाद में मीडिया से बात की.

हत्या का आरोपी निकिता का रूममेट था

आनंद गोदीशाला ने इस बात से इनकार किया कि 26 वर्षीय संदिग्ध उनकी बेटी का एक्स बॉयफ्रेंड था. उन्होंने कहा कि आरोपी पहले दो अन्य लोगों के साथ उनकी बेटी का रूममेट रह चुका था. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा, "मेरी बेटी चार साल पहले कोलंबिया गई थी. वह वहां काम कर रही थी. वह उसका पूर्व रूममेट था. यह सही नहीं है कि वह उसका एक्स बॉयफ्रेंड था."

निकिता के पिता के मुताबिक, उनकी हत्या के पीछे का मकसद आर्थिक था न कि रोमांटिक रिश्ते में कोई विवाद. उन्होंने कहा, "एक अपार्टमेंट में चार लोग रहते थे. उसका पूर्व रूममेट मेरी बेटी से बहुत पैसे लेता था."

आनंद ने अपनी बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को कड़ी सजा देने की मांग करते हुए कहा, "जब उसने भारत जाने से पहले उससे पैसे वापस मांगे, तो उसने उसे मार डाला और भाग गया. मैं राज्य और केंद्र सरकार से मेरी बेटी का शव जल्द से जल्द सौंपने का अनुरोध करता हूं."

यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने कथित हत्या के पीछे किसी वित्तीय विवाद के बारे में निकिता के दोस्तों से बात की थी, उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है. पिता के मुताबिक, निकिता ने आखिरी बार 31 दिसंबर की रात को फोन किया था और उन्हें नए साल की बधाई दी थी.

कथित तौर पर निकिता की चचेरी बहन, सरस्वती गोडीशाला ने भी अमेरिका में भारतीय दूतावास में एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें हत्या से पहले अर्जुन द्वारा लिए गए पैसे का विवरण दिया गया है. मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि अर्जुन ने उसकी हत्या के पहले के कुछ दिनों में 4,500 अमेरिकी डॉलर (4.07 लाख रुपये) उधार लिए थे. उसने 3,500 अमेरिकी डॉलर लौटा दिए थे, लेकिन फिर से 1,000 अमेरिकी डॉलर देने को कहा गया, जिसे देने से उसने इनकार कर दिया.

आनंद ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि उनकी बेटी को पता चला कि अर्जुन शर्मा ने कई लोगों से कर्ज लिया था और भारत जाने की योजना बना रहा था.

