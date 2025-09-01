विज्ञापन
वीडियो में साफ़ देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच पुरानी गर्मजोशी एक बार फिर झलकती दिखी. दोनों नेताओं ने मुस्कुराते हुए एक-दूसरे का अभिवादन किया और साथ-साथ आगे बढ़े.

SCO Summit: पुतिन संग मुस्कुराते आगे बढ़े मोदी, देखते रह गए शहबाज शरीफ, देखिए वीडियो
  • SCO के समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शानदार केमिस्ट्री दिखी
  • मंच पर मोदी और पुतिन ने मुस्कुराते हुए एक-दूसरे का अभिवादन किया और साथ-साथ आगे बढ़े
  • पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पास खड़े थे लेकिन उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया
तियानजिन:

चीन में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट के दौरान सोमवार को एक दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला. समूह फोटो के लिए मंच पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अन्य सदस्य देशों के प्रमुख जब एक साथ खड़े हुए, तो पूरी दुनिया की नज़रें इस तस्वीर पर टिक गईं. इस बीच पुतिन और पीएम मोदी के बीच गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली. 

वीडियो में साफ़ देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच पुरानी गर्मजोशी एक बार फिर झलकती दिखी. दोनों नेताओं ने मुस्कुराते हुए एक-दूसरे का अभिवादन किया और साथ-साथ आगे बढ़े. इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पास ही खड़े नज़र आए, लेकिन उनकी ओर किसी ने खास ध्यान नहीं दिया. 

SCO समिट में इस बार क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, आतंकवाद और व्यापार पर प्रमुख चर्चाएं हो रही हैं. भारत इस मंच के जरिए मध्य एशिया और पड़ोसी देशों के साथ संबंध मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि मोदी और पुतिन हंसते-बोलते मंच पर आगे बढ़े, जबकि शहबाज शरीफ की मौजूदगी लगभग अनदेखी सी रह गई. इसे कई विशेषज्ञ भारत-पाकिस्तान संबंधों की मौजूदा दूरी से भी जोड़कर देख रहे हैं.

