विज्ञापन
विशेष लिंक

ये तस्वीरें देख ट्रंप का जिया जलेगा... पुतिन-संग मुस्कराते आगे बढ़े मोदी, गजब की दिखी केमिस्‍ट्री

एससीओ समिट शुरू होने से पहले पीएम मोदी, राष्‍ट्रपति पुतिन और चीन के राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग में गजब की केमिस्‍ट्री देखने को मिली. तीनों ऐसे बात करते दिखे, जैसे काफी पुराने दोस्‍त हों. इस दौरान पुतिन ने मोदी का हाथ थाम लिया और हंसने लगे.

Read Time: 2 mins
Share
ये तस्वीरें देख ट्रंप का जिया जलेगा... पुतिन-संग मुस्कराते आगे बढ़े मोदी, गजब की दिखी केमिस्‍ट्री
SCO लीडर्स का वैश्विक मुद्दों पर मंथन
  • भारत के PM मोदी, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच तियानजिन में गहरी केमिस्ट्री देखी.
  • शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से पहले इन तीनों नेताओं की दोस्ताना बातचीत और आपसी समझ का माहौल बना था.
  • भारत ने अमेरिका के टैरिफ दबाव के बावजूद अपनी विदेश नीति में किसी भी बाहरी दबाव को अस्वीकार किया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मास्‍को:

भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब मिले, तो इनकी केमिस्‍ट्री देखने लायक थी. इन तीनों नेताओं की मुस्कुराते हुए ये केमिस्‍ट्री कैमरे में कैद हो गई. ये तस्‍वीरें देख अमेरिका राष्‍ट्रपति ट्रंप का जिया जरूर जल रहा होगा. इधर, पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी चेहरा मोदी, जिनपिंग और पुतिन को देखकर उतर गया.  

चीन के तियानजिन से आई ये तस्वीरे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को जरूर परेशान करेंगी. ट्रंप ने भारत के खिलाफ टैरिफ बम फोड़ रखा है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है. 

Latest and Breaking News on NDTV

एससीओ समिट शुरू होने से पहले पीएम मोदी, राष्‍ट्रपति पुतिन और चीन के राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग में गजब की केमिस्‍ट्री देखने को मिली. तीनों ऐसे बात करते दिखे, जैसे काफी पुराने दोस्‍त हों. इस दौरान पुतिन ने मोदी का हाथ थाम लिया और हंसने लगे. 

Latest and Breaking News on NDTV

अमेरिका से रिश्‍तों में चल रहे उतार-चढ़ाव के बीच भारत की नजदीकियां रूस और चीन से बढ़ रही हैं. ये नजदीकियां भी राष्‍ट्रपति ट्रंप को नहीं पसंद आ रही होंगी. भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों एनडीटीवी के डिफेंस समिट में साफ किया था कि कोई भी स्‍थाई दोस्‍त या दुश्‍मन नहीं होता है.    

Latest and Breaking News on NDTV

तियानजिन में आयोजित हो रहे शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के शुरू होने से पहले भारत, चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्षों ने आपस में मुलाकात की है जहां तीनों के बीच कमाल की केमिस्ट्री देखने को मिली.

Latest and Breaking News on NDTV

यह अपने आप में एक मैसेज था कि कोई तीसरा देश हमारी विदेश नीति को प्रभावित नहीं कर सकता. ये संदेश सीधे-सीधे अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप को है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
SCO Summit 2025 LIVE, PM Modi In SCO Summit, PM Modi Putin Meeting
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com