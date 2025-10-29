बीड में 'शोले स्टाइल' प्रदर्शन, BSNL टॉवर पर चढ़े प्रदर्शनकारी, महिला डॉक्टर की आत्महत्या पर मचा बवाल

Sholay Style Protest for Justice: बीड से आई ये तस्वीरें किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगतीं. एक तरफ ग़म और गुस्सा है, दूसरी तरफ टॉवर पर चढ़े कुछ युवा...जो चिल्ला-चिल्लाकर बस एक ही बात कह रहे हैं, 'हमारी बहन को इंसाफ दो.' दरअसल, ये मामला एक महिला डॉक्टर की आत्महत्या (Beed doctor suicide case) से जुड़ा है, जिसने अपने साथ हुए कथित उत्पीड़न से तंग आकर अपनी जान दे दी. अब उसी घटना ने पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया है.

प्रदर्शनकारियों की 'शोले' स्टाइल में मांग (BSNL tower protest)

बीड में आंदोलनकारी BSNL टॉवर पर चढ़ गए हैं. उनकी मांग है कि इस मामले की जांच के लिए तुरंत SIT (Special Investigation Team) बनाई जाए. साथ ही, वे महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि रूपाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बातें कहीं, जो मृतक डॉक्टर के पक्ष में नहीं मानी गईं और इससे पीड़िता के परिवार की भावनाएं आहत हुई हैं. प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं सुनती, वे नीचे नहीं उतरेंगे.

भीड़, भावनाएं और बेबस व्यवस्था (Justice for lady doctor)

नीचे धरने पर बैठे लोगों के चेहरों पर बस एक ही सवाल है, 'कब मिलेगा इंसाफ?' कई महिलाएं और युवा मोमबत्तियां लेकर खड़े हैं. सोशल मीडिया पर भी ये आंदोलन #JusticeForLadyDoctor और #BeedProtest जैसे हैशटैग्स के साथ ट्रेंड कर रहा है. लोग कह रहे हैं, 'अगर सिस्टम नहीं सुनेगा, तो जनता अब 'शोले स्टाइल' में ही अपनी आवाज़ बुलंद करेगी.'

प्रशासन की मुश्किलें बढ़ीं (Mahila doctor protest Beed)

पुलिस और प्रशासन दोनों के लिए ये प्रदर्शन बड़ी चुनौती बन गया है. अधिकारी मौके पर डटे हैं और प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश जारी है. फिलहाल इलाके में भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई है, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो.

