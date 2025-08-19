महाराष्ट्र चुनाव पर अपने डाटा के लिए CSDS वाले संजय कुमार ने मांगी माफी, BJP ने ऐसे बोला हमला

समाज और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले लोकनीति-सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एक्स पर किए अपने एक पोस्ट की डिलिट कर दिया है. इस पोस्ट में उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा के सीटों पर वोटों की संख्या कम होने को लेकर जानकारी दी थी.एक्स पर यह पोस्ट डीलीट करने के बाद संजय कुमार ने माफी भी मांगी है.उनका कहना है कि उनकी टीम ने आंकड़ों का गलत विश्वेषण कर दिया था. उन्होंने यह ट्वीट 17 अगस्त को किया था. संजय कुमार की ओर से पोस्ट हटाए जाने पर बीजेपी ने उनकी आलोचना करते हुए कहा है कि यह वही संस्था है, जिस पर राहुल गांधी भरोसा करते हैं.

I sincerely apologize for the tweets posted regarding Maharashtra elections.

Error occurred while comparing data of 2024 LS and 2024 AS. The data in row was misread by our Data team.

The tweet has since been removed.

I had no intention of dispersing any form of misinformation. — Sanjay Kumar (@sanjaycsds) August 19, 2025

संजय कुमार ने कहा क्या है

दरअसल 17 अगस्त को किए पोस्ट में संजय कुमार ने दावा किया था कि लोकसभा चुनाव की तुलना में विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की दो सीटों पर मतदाताओं की संख्या में भारी गिरावट आई है. उन्होंने लिखा था कि महाराष्ट्र की विधानसभा संख्या 59 रामटेक में 2024 के लोकसभा चुनाव में चार लाख 66 हजार 203 मतदाता थे. जबकि 2024 के विधानसभा चुनाव में विधायकों की संख्या दो लाख 86 हजार 931 रह गई. संजय कुमार के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में इस सीट पर एक लाख 79 हजार 272 यानी कि 38.45 फीसदी वोट कम हुए. इसी तरह उन्होंने देवलाली विधानसभा सीट का आंकड़ा दिया था. उनके मुताबिक विधानसभा संख्या 126 देवलाली में 2024 के लोकसभा चुनाव में चार लाख 56 हजार 72 वोट थे. जबकि विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या दो लाख 88 हजार 141 रह गई थी.संजय कुमार के मुताबिक देवलाली सीट पर एक लाख 67 हजार 931 या 36.82 फीसदी वोट कम हो गए थे.

संजय कुमार ने महाराष्ट्र चुनावों पर किए अपने इस ट्वीट के लिए मंगलवाक को माफी मांगते हुए उसे डीलीट कर दिया. उन्होंने लिखा, ''मैं महाराष्ट्र चुनावों से संबंधित ट्वीट्स के लिए ईमानदारी से माफी मांगता हूं. 2024 के लोकसभा और विधानसभा डेटा की तुलना में त्रुटि हुई. हमारी डेटा टीम ने डेटा को गलत तरीके से पढ़ लिया. ट्वीट को हटा दिया गया है. मेरा गलत सूचना फैलाने का कोई इरादा नहीं था.''

बीजेपी ने संजय कुमार पर हमला

संजय कुमार के इस कदम पर बीजेपी ने उनके ऊपर हमला बोला है. बीजेपी ने इसे ईमानदार त्रुटि मानने से इनकार कर दिया है. बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, "माफी आ गई है और संजय कुमार बाहर हैं. योगेंद्र यादव के इस शिष्य ने आखिरी बार कब कुछ सही किया था? हर चुनाव से पहले उनकी सभी भविष्यवाणियों में बीजेपी हार रही होती है और जब दावा उल्टा पड़ जाता है, तो वह टीवी पर यह समझाने के लिए आ जाते हैं कि बीजेपी कैसे जीती. यह सुविधाजनक है, उन्हें लगता होगा कि टीवी के दर्शक मूर्ख हैं.''मालवीय ने लिखा है,'' कांग्रेस के महाराष्ट्र पर झूठे नैरेटिव को बढ़ावा देने की उत्सुकता में, सीएसडीएस ने बिना सत्यापन के डेटा जारी किया. यह विश्लेषण नहीं है—यह साफ तौर पर पक्षपात है.''

The very institution whose data Rahul Gandhi leaned on to defame the voters of Maharashtra has now admitted that its figures were wrong — not just on Maharashtra, but even on SIR.



Where does this leave Rahul Gandhi and the Congress, which brazenly targeted the Election… pic.twitter.com/4o99YDvsMx — Amit Malviya (@amitmalviya) August 19, 2025

मालवीय ने एक दूसरे पोस्ट में लिखा है, ''जिस संस्थान के डेटा पर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं को बदनाम करने के लिए भरोसा किया, उसने अब स्वीकार किया है कि उसके आंकड़े गलत थे, न केवल महाराष्ट्र पर, बल्कि एसआईआर पर भी. ''

चुनाव आयोग बनाम विपक्ष

सीएसडीएस के संजय कुमार की माफी ऐसे समय आई है जब चुनाव आयोग और विपक्षी इंडिया गठबंधन की पार्टियां आमे-सामने हैं. विपक्ष चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, जबकि इस आरोप के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष के नेताओं से एक हफ्ते में माफी मांगने की मांग की है.वहीं विपक्ष चुनाव आयोग से ही माफी की मांग कर रहा है. दरअसल लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सात अगस्त को आरोप लगाया था कि कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के तहत आने वाली महादेवपुरा विधानसभा सीट पर एक लाख से अधिक वोटों की धांधली का आरोप लगाया था.राहुल ने रविवार को बिहार में चुनाव आयोग पर वोट चोरी की साजिश का आरोप लगाते हुए बिहार में यात्रा शुरू की है.

ये भी पढ़ें: बी सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष ने क्यों बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार? समझिए पूरा गेम प्लान