अवध में हराया है, अब मगध में भी हराएंगे... राहुल की यात्रा में शामिल होने से पहले अखिलेश का BJP पर हमला

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बिहार में चल रही राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए शुक्रवार को पटना पहुंचे. अखिलेश यादव शनिवार को छपरा से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ यात्रा में भाग लेंगे. इस दौरान बिहार की धरती पर कदम रखते ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा. अखिलेश यादव ने कहा कि हमने बीजेपी को अवध में हराया है, अब उन्हें मगध में हराने का समय है.

सपा सांसद ने कहा कि इस बार बीजेपी बिहार से बाहर होने जा रही है. इन्होंने संविधान के अधिकारों का हनन किया है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने यात्रा निकालकर सच्चाई सामने लाई है. इस SIR में जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हुआ है, वह इनका हुआ है.

सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया, ‘‘जो भी हो, बिहार में भाजपा का सफाया होने वाला है. मैंने ‘वोटर अधिकार यात्रा' को अपना समर्थन दिया है, क्योंकि वोट चुराना जनता का अपमान है. निर्वाचन आयोग भाजपा के लिए हेरफेर करने में व्यस्त लगता है.''

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग बन गया है. बीजेपी जुगाड़ वाली पार्टी है. बिहार के लोग इस बार बीजेपी को बाहर निकालेंगे. बीजेपी ने संविधान का अपमान किया है.

अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले साल लोकसभा चुनाव में राजग को सबक सिखाने वाला ‘इंडिया' गठबंधन आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा नीत गठबंधन को हराएगा.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल से उत्पन्न विवाद के बारे में पूछे जाने पर अखिलेश ने कहा, ‘‘भाजपा अपने विरोधियों का अपमान करने में माहिर है. आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री (योगी आदित्यनाथ) को बोलते हुए सुनना चाहिए.''

उन्होंने कहा, ‘‘बेहतर होता कि भाजपा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा के बारे में चिंता करती. लेकिन ऐसा लगता है कि पार्टी बढ़ाए गए शुल्क का विरोध करने से भी डर रही है.''