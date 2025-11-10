विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या टारगेट RSS का लखनऊ ऑफिस था... गुजरात ATS के हत्थे चढ़े 3 आतंकियों का खुलासा

गुजरात ATS ने अहमदाबाद और बनासकांठा जिले से तीन आतंकियों को रविवार को गिरफ्तार किया था. खुलासा हुआ है कि इन आतंकियों ने लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय की रेकी की थी.

Read Time: 3 mins
Share
क्या टारगेट RSS का लखनऊ ऑफिस था... गुजरात ATS के हत्थे चढ़े 3 आतंकियों का खुलासा
ISIS Terrorist
नई दिल्ली:

गुजरात ATS ने आतंकी संगठन आईएस के जिन 3 आतंकियों को रविवार को गिरफ्तार किया था, उनके आतंकी बारे में बड़ा खुलासा हुआ है. सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तार आतंकियों ने लखनऊ RSS दफ्तर की रेकी की थी. आरएसएस कार्यालय पर आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए ये रेकी की गई थी. इन आतंकियों ने दिल्ली आजादपुर मंडी की भी रेकी की थी. आजादपुर मंडी बेहद भीड़ भाड़ वाला इलाका है. गिरफ्तार तीन आतंकियों में 2 उत्तर प्रदेश और एक हैदराबाद का रहने वाला है. हैदराबाद से गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर है, जो चीन से एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुका है. सूत्रों के मुताबिक, ये मॉड्यूल काफी बड़ा है, जिसमें कई स्लीपर सेल शामिल हैं. 

इन तीन आतंकियों के नाम डॉ. अहमद मोहिउद्दीन, जो हैदराबाद के गांधीनगर इलाके का रहने वाला है. वो रियल एस्टेट और होटल के बिजनेस भी करता था. उसके पास से मिली मेडिकल डिग्री की जांच कीजा रही है. बताया जाता है कि वो एक खतरनाक जानलेवा रसायन रिसिन तैयार कर रहा था.

आतंक का डॉक्टर, साजिश कहां तक... 350 किलो से दिल्ली दहलाने की साजिश रच रहे ये दो खूंखार डॉक्टर जानें कौन हैं?

आईएस आतंकी नेटवर्क से जुड़े थे
गुजरात एटीएस के मुताबिक मोहिउद्दीन अहमद के आतंकवादी संगठन आईएस (Islamic State Khorasan Province) के संपर्क में होने की बात सामने आई है. पिछले कुछ वक्त से सर्विलांस और ट्रैकिंग के बाद एटीएस टीम ने डॉक्टर की फोर्ड फिगो कार को टोल प्लाजा (अहमदाबाद–मेहसाणा रोड) के पास रोका. जांच में कार से कई ज्वलनशीन पदार्थ बरामद हुए. उसके पास से दो पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस और रिसिन नामक केमिकल बनाने में इस्तेमाल कैस्टर ऑयल मिला. 

आतंकी आका अफगानिस्तान में बैठा
अहमद ने बताया था कि उसका आका अबू खदीजा, अफगानिस्तान में है और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत नामक संगठन से जुड़ा हुआ है. उसे हथियार गुजरात के कालोल इलाके से मिले थे. अहमद भारत में एक जानलेवा जहर रिसिन तैयार कर रहा था. अहमद ने चीन से एमबीबीएस की पढ़ाई की थी. वो डॉक्टरी के दौरान जुटाई गई जानकारी का इस्तेमाल आतंकी साजिश के लिए कर रहा था.

दो आतंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले
एटीएस ने उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले दो और आतंकियों को गुजरात के बनासकांठा से पकड़ा था. दोनों आरोपियों ने अहमद को पिस्टल और कारतूसों से भरा बैग सौंपा था. जांच में खुलासा हुआ था कि इन आतंकियों ने लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद के कई स्थानों की रेकी की थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
ISIS Terrorist, Gujarat ATS, RSS Office
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com