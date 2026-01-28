सबकी बारी आएगी... गोल्डी बराड़-रोहित गोदारा गैंग ने ली मोहाली कोर्ट के बाहर हुए हत्याकांड की जिम्मेदारी

पंजाब के मोहाली कोर्ट के बाहर हुए गुरविंदर हत्याकांड की ज़िम्मेदारी गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग ने ली है. गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो जारी कर हत्याकांड की जिम्मेदारी ली. गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने गरविंदर को अपने भाई की हत्या का आरोपी बताया है. गोल्डी बराड़ ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा,"हां जी, सत श्री अकाल, राम-राम जी. मोहाली कोर्ट में आज गुरविंदर का मर्डर हुआ है. इसकी जिम्मेदारी गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा और विक्की पहलवान लेते है. ये हमारे भाई गुरलाल बराड़ के मर्डर में भी आरोपी है."

ये भी पढ़ें- US के जंगी जहाजों और मिसाइलों से घिरा ईरान, सपोर्ट में आए मुस्लिम देश, ट्रंप के सामने कौन से रास्ते?

गोल्डी बराड़ ने आगे लिखा, " पुलिस को हम जैसे आम घरों के लड़कों की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उनसे हमें किसी अच्छे इंसाफ़ की उम्मीद भी नहीं है. अगर हमें इंसाफ नहीं मिला, तो हम अपना इंसाफ़ खुद ले सकते हैं. जिनसे भी हमारी दुश्मनी है, वो ये न सोचें कि हम समय के साथ भूल जाएंगे. समय के साथ हमारी दुश्मनी और भी मज़बूत होगी. बाक़ी सब तैयार रहें, सबकी बारी आएगी. रब राखा."

इसके साथ ही अपने पोस्ट में आगे गैंगस्टर ने गैंग के उन सदस्यों के नाम RIP के साथ लिखे, जिनको अब तक मौत के घाट उतारा जा चुका है. वहीं अन्य जिंदा सदस्यों के नाम भी हैशटैग के साथ लिखकर गोल्डी बराड़ ने अपना वर्चस्व दुनिया को दिखाने की कोशिश की है.

गुरविंदर को बताया गुरलाल बराड़ के मर्डर का आरोपी

इसके साथ ही गोल्डी बराड़ ने एक ऑडियो जारी कर कहा कि आज मोहाली कोर्ट के बाहर गुरविंदर का जो मर्डर हुआ, उसकी जिम्मेदारी मैं और मेरा भाई रोहित गोदारा समेत गैंग के अन्य सदस्य लेते हैं. वह गुरलाल बराड़ के मर्डर का आरोपी था.

मोहाली कोर्ट के बाहर हुई गुरविंदर की हत्या

बता दें कि पंजाब के मोहाली कोर्ट के बाहर दिनदहाड़े पेशी के लिए पहुंचे एक शख्स को कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. घटना के समय मृतक की पत्नी भी उसके साथ ही. उसकी पहचान गुरविंदर सिंह के रूप में हुई. पुलिस के मुताबिक, वह किसी केस में जमानत पर था. पेशी के लिए वह मोहाली कोर्ट आया था. हमलावरों ने उस पर कई राउंड फायरिंग कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. इस घटना में उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

अब उसकी हत्या की जम्मेदारी गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग ने ली हैं. उन्होंने गुरविंदर को गुरलाल बराड़ की हत्या का आरोपी बताया है. बता दें कि गुरलाल बराड़ गोल्डी बराड़ का भाई था.

साल 2020 में हुई थी गुरलाल बराड़ की हत्या

गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल बराड़ को 2020 में गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया था. उसकी हत्या उस वक्त की गई थी, जब वह एक मॉल के बाहर अपनी कार में बैठकर किसी का इंतजार कर रहा था. उसी समय कुछ लोगों ने वहां पहुंचकर उसको गोलियों से भून दिया था. इस हत्या के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इस हत्याकांड ने पूरे पंजाब का माहौल गरम हो गया था.

