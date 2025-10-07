विज्ञापन
हम किसी को नहीं भूलते... रोहित गोदारा गैंग ने ली राजस्थान में बड़े कारोबारी के मर्डर की जिम्मेदारी

Nagaur Murder Case: नागौर में हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाला वीरेंद्र चारण वही गैंगस्टर है, जिसने राजस्थान में करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या की थी. जिसके बाद ये गैंगस्टर रोहित गोदारा के पास पुर्तगाल फरार हो गया था.

हम किसी को नहीं भूलते... रोहित गोदारा गैंग ने ली राजस्थान में बड़े कारोबारी के मर्डर की जिम्मेदारी
  • राजस्थान के नागौर में जिम में रमेश रुलानिया की हत्या की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग ने ली है.
  • गैंगस्टर वीरेंद्र चारण ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रमेश रुलानिया की हत्या की जिम्मेदारी ली है.
  • वीरेंद्र चारण पहले करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या में भी शामिल था और फिलहाल पुर्तगाल में है.
नागौर:

राजस्थान के नागौर में हुए हाईप्रोफाइल हत्याकांड की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग ने ली है. विदेश में बैठे गैंगस्टर वीरेंद्र चारण ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए हत्या की जिम्मेदारी ली है. वह गैंगस्टर रोहित गोदारा का साथी है. उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर नागौर के कुचामन सिटी में जिम में बाइक शोरूम मालिक रमेश रुलानिया की हत्या की जिम्मेदारी ली है. 

वीरेंद्र ने पोस्ट में लिखा है, "इसको हमने एक साल पहले कॉल किया था, इसने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर कहा था कि हमको 100 रुपए तक नहीं देगा, आज सबको पता लग जाएगा हम किसी को नहीं भूलते. जो भी हमारे फोन को इग्नोर करेगा और अनसुना करेगा, वो तैयार रहे-सबकी बारी आने वाली है"
हम किसी को नहीं भूलते, सबकी बारी आएगी

गैंगस्टर ने अपने पोस्ट में लिखा है, "जय श्री राम, राम-राम सभी भाइयों को. मैं (वीरेंद्र चारन), (महेंद्र सारन डेलाना), (राहुल रिनाऊ). आज यह साफ़ करना चाहते हैं कि आज सुबह कुचामन सिटी (नागौर) में GYM में रमेश रूलानिया की हत्या हुई है, उसकी ज़िम्मेदारी हम लेते हैं. यह हत्या हमने करवाई है. लगभग एक साल पहले हमने उसे फ़ोन किया था. उस वक़्त उसने हमारे लिए अपमानजनक शब्द बोले थे और उसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर कहा था कि “मैं तुम्हें 100 रुपये का नोट भी नहीं दूंगा, ले लेना. आज सबको पता चल गया होगा कि हम किसी को नहीं भूलते. थोड़ा वक़्त लग सकता है, लेकिन सबकी बारी आएगी."

कौन है गैंगस्टर वीरेंद्र चरण?

बता दें कि वीरेंद्र चरण वही गैंगस्टर है, जिसने राजस्थान में करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या की थी. जिसके बाद ये गैंगस्टर रोहित गोदारा के पास पुर्तगाल फरार हो गया था. फिलहाल रोहित गोदारा और वीरेंद्र चरण, दोनों ही पुर्तगाल में मौजूद है. वहीं पर बैठकर वह भारत मे अपना गैंग चला रहे हैं.

Gangster Rohit Godara, Rajasthan Crime, Nagaur Murder Case, Virendra Charan Gang
