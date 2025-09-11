पटना में RJD नेता की गोली मारकर हत्या, CCTV में दिखे 2 हमलावर, राघोपुर से चुनाव लड़ने की थी तैयारी,

बिहार की राजधानी पटना में राजद नेता की बुधवार शाम को गोली मारकर हत्या कर दी गई.चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के मुन्नाचक इलाके में बुधवार देर रात अपराधियों ने राजद नेता राजकुमार राय उर्फ अल्ला राय की गोली मारकर हत्या कर दी.पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने बताया कि मृतक का राजनीति से जुड़ाव था और वे जमीन संबंधी कारोबार से भी जुड़े हुए थे. घटना में शामिल दो अपराधी सीसीटीवी फुटेज में नजर आए हैं. घटनास्थल से पुलिस ने 6 खोखा बरामद किया है.घटना की सूचना मिलते ही कुछ ही दूरी पर स्थित चित्रगुप्त नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को पीएमसीएच ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पूर्वी एसपी परिचय कुमार, एएसपी सदर अभिनव, कंकड़बाग थाना प्रभारी अभय कुमार और चित्रगुप्त नगर थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है.

राजकुमार राय मूल रूप से राघोपुर के रहने वाले थे और राजनीति में काफी सक्रिय थे. इस बार उसके राघोपुर से चुनाव लड़ने की बात भी सामने आ रही थी.एसपी पूर्वी ने बताया कि दो अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है. एसपी ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं पर पूरे मामले के छानबीनमें जुट गई है और एफ एस एल की टीम का भी सहयोग लिया जा रहा है.

पुलिस इस पहलू की जांच कर रही है कि क्या ये कोई राजनीतिक रंजिश का मामला है या फिर आपसी दुश्मनी में ऐसे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है. हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले इस हत्याकांड को विपक्षी दल राजद और कांग्रेस बड़ा मुद्दा बना सकते हैं. राजद नेता तेजस्वी यादव पहले ही बिहार में कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार नीतीश कुमार की जेडीयू-बीजेपी की गठबंधन सरकार को घेरते रहे हैं.