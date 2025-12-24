'हमें भरोसे पर खरा उतरना है', BLA2 और मंडल कोर कमिटी की बैठक में बोले नितिन नबीन

- पटना के बांकीपुर विधानसभा के बीएलए 2 और मंडल कोर टीम की बैठक में संगठन की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा हुई.
- राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने विधानसभा चुनाव में मिली सफलता पर कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया.
- नितिन नबीन ने पार्टी की जिम्मेदारी बढ़ने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया.
बिहार के पटना महानगर के बांकीपुर विधानसभा के बीएलए 2 और मंडल कोर टीम की अहम बैठक बुधवार को हुई. इस बैठक में बड़ी संख्या में बीएलए 2 पहुंचे. बैठक में स्थानीय विधायक और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने मार्गदर्शन के तौर पर अपनी बातें रखी. इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी शामिल हुए. बैठक में आगे की रणनीतियों पर व्यापक चर्चा की गई. वहीं संगठन को और मजबूत और सशक्त बनाने को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया.
नितिन नबीन ने बैठक में क्या कहा?
राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने बैठक में मार्गदर्शन के तौर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मिली सफलता को लेकर बीएलए 2 और सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया. उन्होंने कहा कि चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत में बीएलए 2 की महत्वपूर्ण भूमिका रही.
हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है
नितिन नबीन ने कहा कि चुनाव के पहले एसआईआर में भी उन्होंने अपनी कर्त्तव्यपरायणता से कार्य किया. यह अभी पराकाष्ठा नहीं है, अभी हमें और लंबा रास्ता तय करना है. उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने हम पर विश्वास कर एक बार फिर से सरकार बनाई है, जिससे हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई. हमें इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करना है. उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना भी है.
हमें केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे पर खरा उतरना है
नितिन नबीन ने बैठक में सभी अपनी जिम्मेदारी निर्वहन की अपील करते हुए कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार पर बड़ा भरोसा जताया है और इस भरोसे पर हम सभी को खरा उतरना है. बता दें कि इस खास मौके पर जिला अध्यक्ष रूप नारायण मेहता, क्षेत्रीय प्रभारी संजय खंडेलिया, पटना की उप महापौर रश्मि चंद्रवंशी, धनराज शर्मा के अलावा मंडल के अधिकांश पदाधिकारी उपस्थित रहे. मंच का संचालन जिला महामंत्री अजित कुमार लाली ने किया.
