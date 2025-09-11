- पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास अज्ञात हमलावरों ने कथित तौर पर राजद नेता की गोली मारकर हत्या कर दी.
- एसपी ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल से छह खाली कारतूस बरामद किए हैं .
- इस घटना से जुड़ा एक CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें हमले करने वाला आरोपी भागते हुए नजर आ रहे हैं.
बिहार की राजधानी पटना में राजद नेता राजकुमार राय के मर्डर का सीसीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इसमें हमलावर राय को गोली मारने के बाद भागते हुए दिखाई दे रहे हैं. सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि बुधवार शाम के वक्त घटी इस घटना के समय हल्की बारिश के साथ सड़क पर थोड़ा कीचड़ था और लोग गली के रास्ते अपने घरों की ओर जा रहे थे. तभी नकाबपोश हमलावर वहां से भागते दिखे. आरोपियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज को अच्छे से खंगाल रही है.
पटना में RJD नेता राजकुमार राय के मर्डर का CCTV फुटेज सामने आया, भागते दिखे हमलावर#patna | #rjd | #cctv pic.twitter.com/bkhxz2MKk6— NDTV India (@ndtvindia) September 11, 2025
क्या है पूरा मामला
कि पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास अज्ञात हथियारबंद हमलावरों ने कथित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल राजद नेता राजकुमार राय की गोली मारकर हत्या कर दी, वैशाली जिले में राघोपुर के निवासी राजकुमार उर्फ अला राय को हमले के बाद नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
पुलिस अधीक्षक (पटना पूर्व) परिचय कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि 'यह घटना बुधवार रात 10 बजे राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास गली नंबर 17 में हुई. अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति को गोली मारे जाने की सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित को नजदीकी अस्पताल ले गई. लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका.
एसपी ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल से छह खाली कारतूस बरामद किए हैं और घटना में दो से अधिक लोगों के शामिल होने का संदेह है. कुमार ने कहा, 'घटना का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि राजकुमार राजनीति में सक्रिय था और जमीन की खरीद-फरोख्त में भी शामिल था. पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है.' उन्होंने बताया कि पुलिस मृतक के ड्राइवर का बयान भी दर्ज कर रही है.
इस हमले पर राजद प्रवक्ता (प्रदेश इकाई) एजाज अहमद ने कहा, 'यह बहुत चौंकाने वाली खबर है. राजकुमार एक सक्रिय पार्टी कार्यकर्ता था. बिहार में नीतीश कुमार सरकार राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति को रोकने में बुरी तरह विफल रही है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं