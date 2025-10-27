विज्ञापन
विशेष लिंक

RJD ने अपने 27 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते कार्रवाई

बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच आरजेडी ने अपने 27 नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया है. आरजेडी का कहना है कि ये सभी नेता पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे. इसीलिए इन्‍हें पार्टी से निष्‍कासित किया गया है.

Read Time: 1 min
Share
RJD ने अपने 27 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते कार्रवाई
आरजेडी का कहना है कि ये सभी नेता पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे
  • आरजेडी ने बिहार चुनाव से पहले 27 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण पार्टी से बाहर किया
  • 27 नेताओं को छह वर्ष के लिए निष्कासन की सजा दी गई है क्योंकि वे राजद के खिलाफ काम कर रहे थे
  • कुछ बागी नेता टिकट न मिलने पर विपक्षी दलों का समर्थन कर रहे हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच आरजेडी ने अपने 27 नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया है. आरजेडी का कहना है कि ये सभी नेता  पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे. इसीलिए इन्‍हें पार्टी से निष्‍कासित किया गया है.

Latest and Breaking News on NDTV

आरजेडी के कई नेता बिहार चुनाव में टिकट न मिलने के कारण बागी हो गए हैं. कुछ ने पाला बदलकर विपक्षी को समर्थन देने का भी ऐलान कर दिया है. ऐसे नेताओं की संख्‍या काफी ज्‍यादा है. आरजेडी ने अब ऐसे बागियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है. पार्टी ने बयान जारी कर कहा है कि जिन 27 नेताओं को पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है, वह सभी राजद के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनावी अभियान में संलिप्त हैं. इनमें से कुछ उम्मीदवार निर्दलीय भी चुनावी मैदान में उतरे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
RJD, Bihar Election
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com