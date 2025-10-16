विज्ञापन
NDTV वर्ल्‍ड समिट में हिस्सा लेने भारत पहुंचे ऋषि सुनक, जारी किया खास वीडियो मैसेज

NDTV World Summit 2025 नई दिल्ली के भारत मंडपम में 17-18 अक्टूबर को आयोजित होगा.

  • एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 का आयोजन 17 और 18 अक्टूबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा
  • यूके के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भारत पहुंच चुके हैं
  • ऋषि सुनक ने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने और युवा नेताओं से मिलने की इच्छा जताई
NDTV World Summit: एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 का आयोजन 17-18 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में किया जाएगा. इस बहु प्रतिक्षित कार्यक्रम में दुनिया के बड़े नेता और नवाचार करने वाले लोग शामिल होंगे. ये लोग अगले दशक को आकार देने वाली चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करेंगे. इस कार्यक्रम में यूके के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हिस्सा लेने भारत पहुंच चुके है. समिट में हिस्सा लेने से पहले उन्होंने एक खास वीडियो मैसेज के जरिए बताया कि, "मैं NDTV वर्ल्ड समिट में शामिल होने के लिए उत्साहित हूं."

'अपने अच्छे दोस्त पीएम मोदी जी से मिलने के लिए उत्साहित'

वीडियो मैसेज में, यूके पूर्व पीएम ऋषि सुनक ने कहा कि वह इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 'रोमांचित' हैं, जहां वह 'वैश्विक विकास के भविष्य' पर चर्चा करने और भारत के 'उगते सितारों' से मिलने की उम्मीद कर रहे हैं. सुनक ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की इच्छा जताई. उन्होंने कहा कि, "मैं अपने अच्छे दोस्त पीएम मोदी जी से मिलने के लिए उत्साहित हूं." 

साथ ही उन्होंने आगे कहा कि वह उन युवा नेताओं से मिलने के लिए भी उत्सुक हैं जो भविष्य को आकार दे रहे हैं.

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025

एनडीटीवी द्वारा आयोजित वर्ल्ड समिट 2025 नई दिल्ली के भारत मंडपम में 17-18 अक्टूबर को आयोजित होगा. यह वैश्विक स्तर का सम्मेलन राजनीति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और व्यवसाय जगत के प्रमुख नेताओं, नीति-निर्माताओं और विचारकों को एक मंच पर लाएगा. इस वर्ष का विषय है, “जोखिम, समाधान और नवीनीकरण”, जिसके तहत आने वाले दशक में दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की जाएगी.

