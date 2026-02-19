आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से कैसे तेजी से बदल रही दुनिया, दिग्गजों ने NDTV India AI Summit में रखी बात

NDTV India AI Summit 2026 में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत कई दिग्गजों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य, उसके इस्तेमाल और इनोवशन पर अपनी बात रखी. सुनक ने एआई से रोजगार क्षेत्र में आने वाले बदलावों पर अपनी बात रखी. Sarvam AI के सीईओ, ओपनएआई से जुड़े क्रिस लेहान, Z47 के एमडी विक्रम वैद्यनाथन ने भी इस पर अपने विचार रखे. भारत में एआई के उभरते उज्जवल भविष्य की संभावनाएं भी एक्सपर्ट ने जताई हैं. मौर्या शेरेटन होटल में ये एआई समिट आयोजित की गई.

ऋषि सुनक ने एआई के रोजमर्रा के इस्तेमाल को लेकर अपनी स्पष्टता से बात रखी.

इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सेफ एंड एथिकल एआई के प्रेसिडेंट प्रोफेसर स्टुअर्ट रसेल ने भी एआई के इस्तेमाल से जुड़े जोखिम और खतरों पर अपनी बात रखी.

सर्वम एआई के सीईओ और सह संस्थापक प्रत्यूष कुमार ने भी भारत में एआई के अवसरों और चुनौतियों पर अपनी राय रखी.

ग्लीन के संस्थापक और सीईओ ने भी एआई के रचनात्मक इस्तेमाल पर जोर दिया और सकारात्मक रुख अपनाने को कहा.

रॉकेट के सह संस्थापक और सीओओ दीपक धनक ने कहा कि मनुष्य जिन टूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको लेकर अपनी राय दी.

ओपनएआई के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर क्रिस लेहान ने भारत में एआई के उज्जवल भविष्य की संभावनाएं जताईं.

247 के मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम वैद्यनाथन ने भी आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस के इंपैक्ट और उसकी कास्ट को लेकर बिंदुवार विश्लेषण किया.

टुगेदर फंड के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर ने भारत में उभरती एआई कंपनियों के बारे में बात की.