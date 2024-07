"दक्षिणपंथी नेता अब निशाने पर हैं": ट्रंप पर हमले को लेकर बोले असम के मुख्यमंत्री हिमंत सरमा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा है कि दुनिया भर के दक्षिणपंथी नेता अब कट्टरपंथी वामपंथ के सक्रिय निशाने पर हैं. उन्होंने कहा कि ये हमले 'राष्ट्र प्रथम' की विचारधारा को पराजित नहीं कर पाएंगे. यह गहरी आध्यात्मिकता में निहित है और सनातन दर्शन से प्रेरित है. जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी. डोनाल्ड ट्रंप को मेरी शुभकामनाएं क्योंकि वह मजबूती से खड़े हैं.

Physical or otherwise, right-wing leaders across the globe are now active targets of the radical left. However, these attacks will not be able to defeat the "nation first" ideology. This is rooted in deep spirituality and inspired by the Sanatan philosophy of "Janani Janmabhoomi…