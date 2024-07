Video : 2 इंच से बची ट्रंप की जान, गोली लगने से 2-3 सेकेंड पहले सिर हिलाकर दिया मौत को चकमा   

Trump Rally Shooting : डोनाल्ड ट्रंप बच गए. गोली उनके कान को छूती हुए निकल गई. हालांकि, यह गोली जानलेवा थी. अगर दो इंच भी ट्रंप इधर-उधर होते तो गोली सिर में घुस जाती और मौत निश्चत थी. इस हमले के बाद दुनिया भर में सनसनी मच गई. तमाम देशों के नेताओं ने इस पर बयान दिए. 78 वर्षीय ट्रंप ने पेन्सिलवेनिया के बटलर में शनिवार की एक अभियान रैली के दौरान अपना भाषण शुरू ही किया था, तभी गोलियां चलीं और एक गोली उनके कान को छूती हुई निकल गई. कई वीडियो क्लिप में दिखाया गया है कि कैसे शूटिंग के तुरंत बाद ट्रंप को उनके सीक्रेट सर्विस एजेंटों ने घेर लिया. हालांकि, अब एक स्लो-मोशन वीडियो में दिख रहा है कि गोली लगने से दो-तीन सेकंड पहले ट्रंप ने अपना सिर हिलाया और गोली कान को छूती हुई निकल गई.

Slow-motion footage shows Trump moving just in time as a bullet clips his ear. pic.twitter.com/zNHPoRazzS

एक अन्य वीडियो में शूटिंग से ठीक पहले और बाद के मंच के पीछे के क्षण दिखाए गए. मंच के पीछे खड़े दो एजेंटों को पूर्व राष्ट्रपति के बचाव में भागते देखा गया.

Another new video POV from behind the stage moments BEFORE & after shots rang out at the Trump rally. pic.twitter.com/eO8njBARhH