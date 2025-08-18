विज्ञापन
पुतिन की भाषा बोल रहे ट्रंप! यूक्रेन के आगे रखी 2 शर्त, बैठक के लिए जेलेंस्की पहुंचे अमेरिका

Russia Ukraine War: ब्रिटिश PM कीर स्टार्मर के साथ-साथ, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैंक्रो, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इटली की PM मंत्री जियोर्जिया मेलोनी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब, सभी ओवल ऑफिस में जेलेंस्की के साथ होंगे.

  • यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं और राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे
  • जेलेंस्की ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म होने और स्थायी शांति के लिए प्रयास जारी रहेंगे
  • जेलेंस्की ने क्रीमिया और पूर्वी यूक्रेन के इलाके छोड़ने पर पूर्व की सुरक्षा गारंटी की विफलता पर चर्चा की
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की शांति वार्ता को गति देने के लिए अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं. जेलेंस्की की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ रूस-यूक्रेन युद्ध पर चर्चा होगी. जेलेंस्की ने अपने अमेरिका पहुंचने की जानकारी सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर दी है. उन्होंने कहा, “मैं वाशिंगटन पहुंच चुका हूं. मैं राष्ट्रपति ट्रंप से मिलूंगा. साथ ही, हम यूरोपीय नेताओं से भी बात करेंगे. मैं राष्ट्रपति का इस निमंत्रण के लिए धन्यवाद करता हूं. हम सभी चाहते हैं कि यह युद्ध जल्दी और भरोसेमंद तरीके से खत्म हो जाए और हमारी कोशिश है कि शांति हमेशा के लिए बनी रहे.”

उन्होंने आगे कहा, “यह अब वैसा नहीं है जैसा कई साल पहले हुआ था, जब यूक्रेन को क्रीमिया और हमारे पूर्वी हिस्से डोनबास के एक हिस्से को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था. पुतिन ने इसे फिर से हमला करने के लिए आधार बनाया था, या जब 1994 में यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दी गई थी. लेकिन, वह गारंटी प्रभावी साबित नहीं हुई."

जेलेंस्की ने अपने पोस्ट में आगे बताया कि बेशक, क्रीमिया को उस समय नहीं छोड़ा जाना चाहिए था, जैसे कि यूक्रेन ने 2022 के बाद कीव, ओडेसा या खार्किव को नहीं छोड़ा. यूक्रेन के लोग अपनी जमीन और अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि अब हमारे सैनिकों को डोनेट्स्क और सूमी इलाकों में कामयाबी मिली है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम यूक्रेन की रक्षा करेंगे और उसे मजबूत सुरक्षा देंगे। हम हमेशा राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिका के सभी लोगों और हर एक साथी और सहयोगी के समर्थन और मदद के लिए आभारी रहेंगे.

राष्ट्रपति ट्रंप  कहा कि रूस को यह युद्ध समाप्त करना ही होगा, जिसकी शुरुआत उसने खुद की थी. मुझे उम्मीद है कि अमेरिका और हमारे यूरोपीय मित्रों के साथ हमारी संयुक्त शक्ति रूस को वास्तविक शांति की ओर आगे बढ़ाएगी.

बता दें कि जेलेंस्की के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर स्टब और यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सला वान डेर लिएन भी व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे. इससे पहले शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूसी राष्ट्रपति को शांति समझौते का सुझाव दिया था. यह सुझाव उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से वार्ता के बाद दिया था.

