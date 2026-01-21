विज्ञापन
विशेष लिंक

“दिल ना दिया...” की धुन पर झूमे जवान, गणतंत्र दिवस रिहर्सल का यह वीडियो आपने देखा क्या?

दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियों के बीच जवानों का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वे एक लोकप्रिय गाने की ताल पर कदमताल करते दिख रहे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
“दिल ना दिया...” की धुन पर झूमे जवान, गणतंत्र दिवस रिहर्सल का यह वीडियो आपने देखा क्या?
  • दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियों के दौरान जवानों ने लोकप्रिय गाने की ताल पर कदमताल करते हुए रिहर्सल की
  • सोशल मीडिया पर जवानों का सिंक्रोनाइज़्ड मार्च और अनुशासित अंदाज़ लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है
  • गणतंत्र दिवस की रिहर्सल वीडियो में जवानों की सकारात्मक ऊर्जा, उत्साह और टीमवर्क का जीवंत प्रदर्शन देखा गया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

दिल्ली में 26 जनवरी की तैयारियां पूरे चरम पर हैं और राजपथ से लेकर कर्तव्य पथ तक देशभक्ति की गूंज साफ सुनाई दे रही है. इसी बीच गणतंत्र दिवस परेड के रिहर्सल का एक बेहद दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है. वीडियो में जवान एक लोकप्रिय गाने “दिल ना दिया... दिल ना लिया... बोलो न बोलो क्या किया” की ताल पर कदमताल करते नजर आ रहे हैं. उनका यह सिंक्रोनाइज़्ड मार्च और लय इतनी आकर्षक है कि देखने वाला इसे कई बार रिप्ले करता है.

रिहर्सल के दौरान जवानों का ऐसा हल्का-फुल्का लेकिन अनुशासित अंदाज़ लोगों के लिए नया अनुभव बन गया है. सोशल मीडिया पर कई यूज़र इसे देश के जवानों की सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक बता रहे हैं. 

 गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में गणतंत्र दिवस की तैयारियों से जुड़े कई वीडियो वायरल होते रहे हैं, जिनमें जवानों का जोश और अनोखा अंदाज़ देखने को मिलता है. हाल के मामलों में भी कई रिहर्सल वीडियो तेजी से वायरल हुए हैं, जो दर्शाते हैं कि देश के जवान कठिन प्रशिक्षण के बीच भी उत्साह और मनोबल बनाए रखते हैं.

यूं तो गणतंत्र दिवस परेड अनुशासन, परंपरा और ताकत का भव्य मंच है, लेकिन रिहर्सल के दौरान ऐसे वीडियो सामने आना इस बात को भी दर्शाता है कि जवान केवल कठोर प्रशिक्षण का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वे भी संगीत, ताल और टीमवर्क के साथ माहौल को जीवंत बनाए रखते हैं. 

ये भी पढ़ें-: Rain Alert: कोहरे और सर्दी की विदाई, दिल्ली NCR में बारिश की घड़ी आई, जानें एक हफ्ते मौसम का हाल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Republic Day Rehearsal, Viral Soldiers Video
Get App for Better Experience
Install Now