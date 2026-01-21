विज्ञापन
Rain Alert: कोहरे और सर्दी की विदाई, दिल्ली NCR में बारिश की घड़ी आई, जानें एक हफ्ते मौसम का हाल

Weather News Today: दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा तक बारिश का दौर शुरू होने वाला है. हिमालय क्षेत्र में आए पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये मौसमी बदलाव देखने को मिल रहा है.

नई दिल्ली:

Rain Alert in Delhi NCR: दिल्ली एनसीआर में भयंकर सर्दी का दौर फुर्र हो गया है और कोहरा भी कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. दिल्ली से लेकर यूपी, उत्तराखंड और कश्मीर तक बारिश का दौर शुरू होने वाला है. भारत मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि हिमालय क्षेत्र में दो बड़े पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं. इससे पहले कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी. उसके बाद मैदानी इलाकों में भी यही असर दिखाई देगा. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम स्तर की बारिश देखने को मिलेगी. 

हिमाचल और उत्तराखंड में भी बारिश

कश्मीर घाटी में 22 और 23 जनवरी को बारिश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी के आसार हैं. उत्तर पश्चिम भारत में दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 22 से 24 जनवरी में बरसात होने का अनुमान है. पंजाब, हरियाणा के सीमावर्ती इलाकों और चंडीगढ़ में कुछ स्थानों पर घना कोहरा अभी असर दिखाएगा.

दिल्ली, नोए़डा और गाजियाबाद में पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे शीत लहर से कांप रहे लोगों को राहत मिली है. अधिकतम तापमान भी 24-25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. पालम और रिज इलाके में मिनिमम टेंपरेचर 8.8 से 9 डिग्री तक रहेगा. 

एक हफ्ते मौसम का हाल 

  • 21 जनवरी को न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहेगा. हल्का कोहरा रहेगा.

  • बादल छाएंगे और हल्का कोहरा रहेगा. 22 जनवरी को मिनिमम टेंपरेचर 6 से 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहेगा
  • 23 जनवरी को मिनिमम टेंपरेचर 9 से 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री रहेगा. आसमान में बादल छाये रहेंगे, तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिलेगी.
  • 24 जनवरी को बादल छाये रहेंगे. तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश देखने को मिलेगी. हल्का कोहरा देखने को मिलेगा.
  • 25 जनवरी को आंशिक बादल छाएंगे. थोड़ा बहुत कोहरा देखने को मिलेगा. 
  • 26 जनवरी को बादल छाएंगे. हल्का कोहरा सुबह के वक्त दिखाई पड़ेगा. 
     

बसंत पंचमी पर बारिश का अनुमान

भारत मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले चार दिनों तक दिल्ली में बादल छाए रहने का अनुमान है. जबकि कोहरा काफी कम रहेगा. 23 जनवरी को बसंत पंचमी के दिन हल्की बारिश देखने को मिलेगी. लेकिन आसमान में घुमड़ते बादलों, बिजली की गड़गड़ाहट और तेज हवाएं चलेंगी, जिससे मौसम खुशनुमा हो जाएगा. सुबह के वक्त मध्यम और घना कोहरा भी चलता रहेगा.

गणतंत्र दिवस पर घुमड़ेंगे बादल

गणतंत्र दिवस पर मौसमी बदलाव देखने को मिलेगा और उस भी आसमान में काले बादलों, तेज हवाओं के साथ हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है. 26 जनवरी को भी रिपब्लिक डे पर मौसम बदला रहेगा.

