भारतीय फिल्म 'धुरंधर' के गाने पर नाचते दिखे कथित पाकिस्तानी सैनिक, पाक सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Pakistani soldiers viral video: सरहद के उस पार से आई एक छोटी सी वीडियो क्लिप ने सोशल मीडिया का मिजाज गरमा दिया है. यूनिफॉर्म, खुला मैदान और बैकग्राउंड में बजता एक भारतीय गाना...बस फिर क्या था, इंटरनेट पर बहस, तंज और हैरत का सिलसिला शुरू हो गया. जिस फिल्म को पाकिस्तान में बैन बताया जाता है, उसी के FA9LA गाने पर कथित पाकिस्तानी सैनिकों के डांस का दावा अब वायरल हो चुका है. वीडियो की सच्चाई की आधिकारिक तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन डिजिटल दुनिया में इसने हलचल जरूर पैदा कर दी है.

ये भी पढ़ें:-अमेरिका में 2.9 करोड़ की सैलरी छोड़...बीवी बच्चों को लेकर इंडिया क्यों लौट रहा है ये NRI? चौंका देगी वजह

वायरल वीडियो से उठा बवाल (Viral Video Controversy)

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यूनिफॉर्म पहने चार लोग भारतीय फिल्म धुरंधर फिल्म के गाने FA9LA पर डांस करते नजर आ रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी सैनिक हैं. हालांकि, वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है. वीडियो में डांस स्टेप्स फिल्म के एक सीन से मिलते-जुलते बताए जा रहे हैं. चेहरे पर मुस्कान और हल्का-फुल्का अंदाज इस क्लिप को और भी चर्चा में ले आया है.

Pakistan Army soldiers dancing on Dhurandar songs



Paijaan 🤣🤣pic.twitter.com/BJ7ufEMZHh — Frontalforce 🇮🇳 (@FrontalForce) February 7, 2026

बैन फिल्म और पायरेसी की चर्चा (Entertainment on Indo Pak border)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, धुरंधर को पाकिस्तान में बैन बताया गया है और इसे पाकिस्तान विरोधी फिल्म कहा जा रहा है. इसके बावजूद, पहले कराची से एक वीडियो सामने आया था, जिसमें एक दुकानदार 50 पाकिस्तानी रुपये में फिल्म की पायरेटेड कॉपी बेचता दिखा था. अब Pakistani soldiers viral video के दावे ने इस बहस को और तेज कर दिया है. कुछ यूजर्स ने मजाक में लिखा कि, अब सरहद पर गोलियों की जगह गाने चलेंगे.

ये भी पढ़ें:-3 लाख की सैलरी, 1 लाख की SIP और शादी का फंड, 2 लाख से ज्यादा तो खर्च कर देती है यह डेटा इंजीनियर

फिल्म की कहानी क्यों बनी वजह (Why the Film is Controversial)

धुरंधर की कहानी एक भारतीय जासूस के इर्द गिर्द घूमती है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की साजिश को बेनकाब करता है. इसी वजह से Pakistan ban on Indian film वाला मुद्दा गरमाया था. ऐसे माहौल में यूनिफॉर्म में डांस का वीडियो सामने आना कई लोगों को नागवार गुजरा. फिलहाल वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. धुरंधर फिल्म और FA9LA song एक बार फिर चर्चा में हैं. सवाल वही है, क्या कला और मनोरंजन की कोई सरहद होती है?

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.