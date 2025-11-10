सोमवार शाम दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक कार में हुए एक शक्तिशाली विस्फोट में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई है. इस घटना में कई लोग घायल भी हैं. घटना के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह‍ से बात की है. पीएम मोदी ने गृह मंत्री से इस पूरे मामले की विस्‍तार से जानकारी ली है. वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की थी. मामले की जांच के लिए एनआईए और एनएसजी को भी मौके पर भेजा गया है.

दिल्‍ली कमिश्‍नर से हुई गृह मंत्री की बात

सूत्रों के अनुसार दिल्ली धमाकों के बाद पुलिस कमिश्नर ने गृहमंत्री अमित शाह की बात और उन्‍हें घटना के बारे में बताया है. गृहमंत्री ने कमिश्‍नर से दिल्ली धमाके की जानकारी ली है. इसके अलावा गृहमंत्री ने इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ से भी बात की है. बताया जा रहा है कि ब्‍लास्‍ट शाम करीब 6 बजकर 55 मिनट पर हुआ जिस समय लाल किले और चांदनी चौक के पास बेहद भीड़ होती है. बताया जा रहा है कि इस घटना में करीब 22 गाड़‍ियां पूरी तरह से तबाह हो गई हैं.

मुंबई में हाई अलर्ट

नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक कार में हुए विस्फोट के बाद महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुंबई के लिए ‘एहतियाती अलर्ट' जारी किया गया है. एक पुलिस अधिकारी ने कहा, 'महाराष्ट्र में जिला स्तर पर सभी यूनिट कमांडर और आयुक्तों को किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है.'

अधिकारी ने बताया कि पुलिस कड़ी निगरानी रख रही है और राज्य तथा मुंबई में अहम स्थानों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. अधिकारियों ने बताया कि सोमवार शाम दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक कार में भीषण विस्फोट हुआ जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई तथा 24 लोग घायल हो गए.





