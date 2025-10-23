VIDEO: हरिद्वार की कोर्ट में घुस गया हाथी... फिर जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए

Elephant Video: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में बड़ा ड्रामा देखने को मिला, जब एक जंगली हाथी कोर्ट परिसर में घुस गया. ये वाकया हरिद्वार की रोशनाबाद कोर्ट में हुआ, जहां जंगली हाथी दिखने के बाद हड़कंप मच गया. हरिद्वार के आबादी वाले इलाकों में लगातार जंगली हाथियों के आने का सिलसिला जारी है. बुधवार शाम एक जंगली हाथी रोशनाबाद कोर्ट में घुस आया. हाथी को देखकर कोर्ट में अफरा तफरी मच गई. एक सुरक्षाकर्मी ने भागकर अपनी जान बचाई. हाथी ने कोर्ट परिसर में लगे एक लोहे के गेट को तोड़ने का प्रयास भी किया लेकिन छोटी दीवार होने के चलते वो गेट तोड़ पाने में कामयाब नहीं हो पाया.

सूचना मिलते ही वन प्रभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और हाथी को फिर से जंगल में खदेड़ा गया. रेंज अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि बाग बगीचों में लगे पेड़ पौधे खाने की तलाश में हाथी रोशनाबाद मुख्यालय तक पहुंच गया था. सूचना मिलते ही उनकी टीम ने हाथी को फिर से जंगल में खदेड़ दिया.

हाथी को देखकर सुरक्षाकर्मी के होश उड़े

बुधवार शाम को एक टस्कर हाथी पहले तो रोशनाबाद मुख्यालय में चहलकदमी करता रहा, फिर अचानक वो कोर्ट में घुस आया. कोर्ट में ड्यूटी पर तैनात एक सुरक्षाकर्मी फोन पर बात कर रहा था. जब अचानक उसकी नजर सामने से आ रहे हाथी पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए. उसने भागकर अपनी जान बचाई. यह वाकया पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया. इसमें देखा जा सकता है कि वक्त रहते सुरक्षाकर्मी की नजर हाथी पड़ गई और एक बड़ा हादसा टल गया.

अक्सर आबादी वाले इलाके में घुस जाते हैं हाथी

हरिद्वार में अक्सर हाथी वन क्षेत्र से शहरी आबादी वाले इलाकों में आ जाते हैं. हालांकि अक्सर ये हाथी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और उन्हें सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर वापस जंगलों में छोड़ दिया जाता है.

जंगली जानवरों का आबादी क्षेत्र में आना लगातार जारी है और आज सुबह करीब 8 बजे 8 हाथियों का एक झुंड ग्राम गाड़ो वाली की ओर से ग्राम जमालपुर क्षेत्र में आ धमका , हाथियों के झुंड से गांव में दहशत का माहौल हो गया ग्रामीण सड़कों पर निकल आये और ग्रामीण हल्ला मचाकर हाथियों को वापस जंगल मे भेजने का प्रयास करने लगे , ग्रामीण के चिल्लाने और शोर मचाने से हाथियों को भी परेशानी हुई और वे भी इधर उधर भागने लगे और इसमें दो हाथी तार बाड़ से बचते हुए एक ओर खेतों में घुस गए.

वहीं छह हाथियों का झुंड भी दूसरी और खेतों में जा घुसा, हाथियों के खेतों में घुसने से ग्रामीण को फसल खराब होने का खतरा उत्पन्न हो गया और ग्रामीण हाथियों को भगाने के लिए चिल्लाने लगे जिसके चलते हाथी खेतो में भागते हुए दिखाई दिए. गनीमत रही कि हाथियों ने किसी को कोई नुकसान नही पहुंचाया. हाथियों के आए दिन आबादी में आने से क्षेत्र में दहशत है और ग्रामीण लगातार हाथियों के आबादी क्षेत्र में आने से रोकने के प्रबंध करने की मांग वन विभाग से कर रहे है मगर वन विभाग हाथियों को आबादी क्षेत्र में आने से रोकने में नाकाम ही साबित हो रहा है ,बताया जा रहा है कि हाथी खाने की तलाश में बार बार आबादी क्षेत्र में आ रहे हैं.