दशहरे पर इस शहर में फूंका गया सोनम, मुस्कान वाला रावण, 'राजा रघुवंशी' ने लगाई आग

Bhopal News: यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्यों कि दशहरे के ठीक पहले इंदौर में पौरुष संस्था ने सोनम रघुवंशी और अन्य महिलाओं के पुतले जलाने की योजना बनाई थी. जिस पर सोनम की मां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने इसे महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए पुतला दहन पर रोक लगा दी थी.

दशहरे पर इस शहर में फूंका गया सोनम, मुस्कान वाला रावण, 'राजा रघुवंशी' ने लगाई आग
भोपाल में दशरे पर फूंका गया सोनम रघुवंशी का पुतला.
  • भोपाल के गौतम नगर में दशहरे पर सोनम रघुवंशी के सिर वाले रावण का दहन किया गया.
  • मेरठ की मुस्कान और निकिता सिंघानिया की तस्वीरों वाला रावण भी दशहरा पर जलाया गया.
  • हाईकोर्ट ने सोनम रघुवंशी का पुतले जलाए जाने पर रोक लगाई थी, लेकिन इस आदेश की अवहेलना की गई.
भोपाल:

दशहरा पर देशभर में रावण जलाया गया. लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल का रावण दहन कुछ अलग था. भोपाल के गौतम नगर में सोनम रघुवंशी के सिर वाला रावण फूंका गया. दशानन के दस सिरों में एक-एक सिर सोनम रघुवंशी और मेरठ कांड की मुस्कान समेत उन महिलाओं के थे, जिन पर अपने पतियों की हत्या का आरोप है. उन सभी की फोटो लगाकर रावण का पुतला दहन किया गया. 

भोपाल में जलाया सोनम रघुवंशी का पुतला

दशहरे पर हुए रावण दहन कार्यक्रम में रावण के दस सिर की जगह इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी समेत अन्य महिलाओं की तस्वीरें लगाई गईं और उनको जलाया गया. इस दौरान एक व्यक्ति ने राजा रघुवंशी की तस्वीर लगाकर रावण के पुतले को आग लगाई.

सोनम और मुस्कान वाले रावण का दहन

पुतले पर जिन महिलाओं की तस्वीरें लगाई गईं, उनमें सोनम के अलावा उत्तरप्रदेश के मेरठ की चर्चित ‘नीले ड्रम कांड' की आरोपी मुस्कान और इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया शामिल थीं. बता दें कि मेरठ में मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर शव को नीले ड्रम में सीमेंट से भर दिया था.  जबकि इंजीनियर अतुल सुभाष ने पत्नी निकिता और उसके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी.वहीं इंदौर के राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम पर हनीमून के दौरान शिलॉन्ग में पति की हत्या करने का आरोप है.

हाई कोर्ट ने लगाई थी सोनम का पुतला फूंकने पर रोक

यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्यों कि दशहरे के ठीक पहले इंदौर में पौरुष संस्था ने सोनम रघुवंशी और अन्य महिलाओं के पुतले जलाने की योजना बनाई थी. जिस पर सोनम की मां संगीता रघुवंशी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने इसे महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए पुतला दहन पर रोक लगा दी थी. इसके बावजूद भोपाल में गौतम नगर में सोनम समेत अन्य महिलाओं की तस्वीरें लगाकर रावण का पुतला जलाया गया जिसे लोग हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना मान रहे हैं. 
 

