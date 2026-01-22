मौत का आइलैंड: जहां कोई नहीं जाता और गलती से चला गया तो वापस नहीं लौटता... नॉर्थ सेंटिनल पर उड़ते विमान का दुर्लभ VIDEO

दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी स्थानों में से एक नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का एक दुर्लभ वीडियो सामने आया है, जिसमें एक विमान को द्वीप के ऊपर उड़ते हुए देखा जा सकता है. यह द्वीप वर्षों से बाहरी लोगों के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित है और यहां रह रही सेंटिनलीज़ जनजाति किसी भी बाहरी संपर्क को हिंसक रूप से अस्वीकार करती है.

यह फुटेज इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास जाना भारतीय क़ानून के तहत पूरी तरह अवैध है. सरकार ने द्वीप के 5 नॉटिकल मील क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित कर रखा है, ताकि जनजाति को बाहरी लोगों बचाया जा सके और किसी भी तरह की अप्रिय घटना रोकी जा सके. इस जनजाति ने अतीत में कई बार ऐसे लोगों पर हमला किया है, जो गलती से या जिज्ञासा में उनके क्षेत्र में पहुंच गए थे. 2018 में एक अमेरिकी नागरिक की हत्या इसी समुदाय ने कर दी थी, जिसके बाद नियम और कड़े कर दिए गए.

Rare footage of a plane flying over North Sentinel Island.



It is considered one of the most dangerous places in the world, where anyone who visits this island has a high chance of dying.pic.twitter.com/67SmTzKIE8 — Massimo (@Rainmaker1973) January 21, 2026

नॉर्थ सेंटिनल द्वीप भारतीय संघ शासित प्रदेश अंडमान-निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है. यह दुनिया की उन चंद जगहों में से एक है, जहां इंसानी सभ्यता आज भी हजारों साल पुरानी जीवनशैली के साथ अस्तित्व में है. आधुनिक दुनिया से पूरी तरह कटे रहने वाले सेंटिनलीज़ लोगों की जीवनशैली, भाषा और संस्कृति के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है.



विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी प्रकार का बाहरी संपर्क न केवल इस जनजाति को बीमारियों के गंभीर खतरे में डाल सकता है, बल्कि उनके अस्तित्व को भी खतरे में डाल देगा. इसी कारण भारत सरकार इस क्षेत्र की निगरानी बढ़ाने और ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लगातार कदम उठाती रहती है.

