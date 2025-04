अंडमान-निकोबार के प्रतिबंधित द्वीप में जाने पर अमेरिकी शख्स गिरफ्तार, जानें क्या है पूरा मामला ?

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में एक अमेरिकी नागरिक को उत्तरी सेंटिनल द्वीप (North Sentinel Island) के निषेध जनजातीय आरक्षित क्षेत्र में घुसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इसकी जानकारी पुलिस ने बीते बुधवार को दी है. पुलिस के मुताबिक, बीती 31 मार्च को क्राइम इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट (CID) ने मिखाइलो विक्टरोविच पोल्याकोव (24) नामक अमेरिकी शख्स को कथित तौर पर बिना अनुमति के यहां प्रवेश करने पर गिरफ्तार किया है. अधिकारियों के अनुसार, मिखाइलो विक्टरोविच पोल्याकोव बीती 26 मार्च को पोर्ट ब्लेयर पहुंचा था और फिर कुर्मा डेरा समुद्र तट से होते हुए उत्तरी सेंटिनल द्वीप जा पहुंचा. पुलिस के अनुसार, मिखाइलो विक्टरोविच पोल्याकोव बीती 29 मार्च की देर रात 1 बजे कुर्मा डेरा समुद्र से अपनी नाव लेकर रवाना हुआ था. वह अपने साथ सेंटिनली लोगों के लिए एक नारियल और अन्य सामान लेकर गया था.



द्वीप पर शख्स ने क्या किया? US Man at North Sentinel Island)



पुलिस के मुताबिक, मिखाइलो विक्टरोविच पोल्याकोव अगली सुबह 10 बजे उत्तरी सेंटिनल द्वीप के उत्तरी-पूर्वी तट पर पहुंच चुका था, यहां वह तकरीबन एक घंटे तक रुका और सेंटिनल के लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए सीटी बजाता रहा था, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला. पुलिस ने यह भी बताया कि वह इस द्वीप पर लगभग 5 मिनट के लिए नीचे भी उतरा था, लेकिन जब उसके पास कोई भी नहीं आया तो वह खाने को वहीं रख, वहां से थोड़ा रेत लेकर उल्टे पांव लौट गया. लौटने से पहले मिखाइलो विक्टरोविच पोल्याकोव ने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था. मिखाइलो विक्टरोविच पोल्याकोव ने बताया कि उसने अपनी यात्रा रात एक बजे शुरू की और वह शाम को तकरीबन सात बजे कुर्मा डेरा पर पहुंचा, जहां उसे स्थानीय मछुआरों ने देखा था.



अमेरिकी दूतावास पहुंची सूचना (US Man Arrested For Entering North Sentinel Island)



डीजीपी एचएस धालीवाल ने पीटीआई भाषा से कहा, फिलहाल हम उस शख्स के बारे में और जानकारी जुटा रहे हैं, साथ ही इस बात का भी पता लगा रहे हैं कि वह वहां किस मकसद से गया था, हम यह भी पड़ताल कर रहे हैं, कि वह इस द्वीप पर उतरने के बाद कहां-कहां गया था, हम पोर्ट ब्लेयर के उस होटल से भी पूछताछ कर रहे हैं, जिसमें यह शख्स ठहरा था'. पुलिस को मिखाइलो विक्टरोविच पोल्याकोव के पास से हवा भरी नाव और एक आउटबोर्ड मोटर भी मिली है, जो कि एक वर्कशॉप में तैयार की गई थी. मिखाइलो विक्टरोविच पोल्याकोव कोर्ट के आदेश पर पुलिस हिरासत में है. पुलिस ने इसकी जानकारी गृह विभाग को भी पहुंचा दी है, जिससे की इसकी सूचना विदेश मंत्रालय द्वारा अमेरिकी दूतावास पहुंचाई जा सके.



क्या है इस द्वीप पर खतरा (Restricted North Sentinel Island)



तिरूर के आदिवासी कल्याण अधिकारी (प्रणव सरकार) ने ओगराब्राज पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ विदेशी अधिनियम (1946) के साथ-साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (आदिवासी जनजातियों का संरक्षण) संशोधन विनियमन (2012) की धाराओं के तहत एफआईआर कराई है. उत्तरी सेंटिनल द्वीप में रहने वाले सेंटिनली लोगों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में नामित किया गया है. वे अंडमानी लोगों के व्यापक वर्ग से जुड़े हैं. यह समुदाय बाहरी लोगों को देखते ही हमला कर उनकी जान ले लेता है. अमेरिकी मिशनरी जॉन चाऊ की नवंबर 2018 में उस समय हत्या कर दी गई थी, जब उन्होंने सेंटिनलीज से संपर्क करने का प्रयास किया था, जोकि दुनिया की अंतिम प्री-नियोलिथिक जनजाति है.

ये Video भी देखें: