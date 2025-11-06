विज्ञापन
पत्रकार राणा अय्यूब को जान से मारने की धमकी, लॉरेंस बिश्वोई की तस्वीर वाले नंबर से मिला मैसेज

राणा अय्यूब एक भारतीय पत्रकार और लेखिका हैं, जो वाशिंगटन पोस्ट की स्तंभलेखिका हैं. उनकी किताब "गुजरात फाइल्स: एनाटॉमी ऑफ ए कवर अप" काफी चर्चित रही है, जिसमें उन्होंने गुजरात दंगों की जांच की है.

  • पत्रकार राणा अय्यूब को नवी मुंबई में अंतरराष्ट्रीय व्हाट्सएप नंबर से जान से मारने की धमकी मिली है.
  • धमकी देने वाले ने 1984 के सिख नरसंहार और इंदिरा गांधी की हत्या पर लेख लिखने को कहा था.
  • धमकी में पत्रकार के पते और परिवार की मौजूदगी का जिक्र कर योगी पुलिस को भी नाकाम बताया गया है.
प्रख्यात पत्रकार और वाशिंगटन पोस्ट की स्तंभकार राणा अय्यूब ने नवी मुंबई में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से एक अंतरराष्ट्रीय नंबर से जान से मारने की धमकी मिली है, जिसमें जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर थी. 

पत्रकार राणा अय्यूब को एक अज्ञात अंतर्राष्ट्रीय व्हाट्सएप नंबर (नाम: "Harry Shooter Canada") से जान से मारने की धमकी मिली है. धमकी देने वाले ने अय्यूब से 1984 के सिख नरसंहार और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर लेख लिखने की मांग की. इनकार करने पर "शूटर्स भेजकर न्यू ईयर मनाने" की धमकी दी. 

मैसेज में पत्रकार के व्यक्तिगत पते और उनके परिवार की मौजूदगी का उल्लेख करते हुए कहा गया कि "योगी और उनकी पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी." पत्रकारिता पर उनकी चर्चित किताब 'गुजरात फाइल्स' के लिए जानी जाने वाली अय्यूब की शिकायत पर नवी मुंबई के कोपरखैरणे पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(4) “आपराधिक धमकी” के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने साइबर शाखा को अंतर्राष्ट्रीय नंबर और IP एड्रेस की जांच के लिए मामला सौंप दिया है.

पहले भी मिली है धमकी

राणा अय्यूब एक भारतीय पत्रकार और लेखिका हैं, जो वाशिंगटन पोस्ट की स्तंभलेखिका हैं. उनकी किताब "गुजरात फाइल्स: एनाटॉमी ऑफ ए कवर अप" काफी चर्चित रही है, जिसमें उन्होंने गुजरात दंगों की जांच की है. उन्हें कई बार धमकियां मिली हैं और उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट किए गए हैं. दिल्ली की एक अदालत ने उनके खिलाफ हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने और भारत विरोधी भावना फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.

