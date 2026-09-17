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राजस्थान निकाय चुनाव री-पोलिंग के नतीजे: जयपुर की चारों सीटों पर कांग्रेस जीती; कोटा, जोधपुर का जानिए रिजल्ट

राजस्थान निकाय चुनाव की री-पोलिंग के नतीजे में भी कांग्रेस के लिए खुशखबरी सामने आई है. जयपुर की चारों सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है. जिससे पार्टी में खुशी की लहर है.

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राजस्थान निकाय चुनाव री-पोलिंग के नतीजे: जयपुर की चारों सीटों पर कांग्रेस जीती; कोटा, जोधपुर का जानिए रिजल्ट
राजस्थान निकाय चुनाव में जीत के बाद खुशी मनाते कांग्रेस के कार्यकर्ता.
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  • राजस्थान के निकाय चुनाव में EVM खराबी के कारण री-पोलिंग कराए गए वार्डों के परिणाम गुरुवार को घोषित किए गए.
  • जयपुर नगर निगम के चार वार्डों में पुनर्मतदान में कांग्रेस ने सभी चार सीटों पर जीत हासिल की है.
  • कोटा नगर निगम के तीन वार्डों में री-पोलिंग में भाजपा ने दो और कांग्रेस ने एक वार्ड पर जीत दर्ज की.
क्या जयपुर में भाजपा आसानी से बोर्ड बना पाएगी?
जयपुर:

राजस्थान के नगरीय निकाय चुनाव में EVM में तकनीकी खराबी के कारण कराए गए री-पोलिंग के नतीजे गुरुवार को घोषित कर दिए गए. जयपुर नगर निगम के चार वार्डों में हुए पुनर्मतदान में कांग्रेस ने चारों सीटों पर जीत दर्ज की. वहीं कोटा नगर निगम के तीन वार्डों में हुए री-पोलिंग के नतीजों में भाजपा ने दो और कांग्रेस ने एक वार्ड में जीत हासिल की. सुकेत नगर पालिका के वार्ड नंबर-4 में भी कांग्रेस प्रत्याशी विजयी रहे. री-पोलिंग के नतीजे के बाद जयपुर में BJP 78 और कांग्रेस 57 वार्डों पर जीती.

जयपुर में चारों री-पोलिंग सीटें कांग्रेस के खाते में

जयपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 9, 18, 25 और 34 में 16 सितंबर को ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण पुनर्मतदान कराया गया था. गुरुवार को मतगणना के बाद चारों वार्डों के परिणाम घोषित किए गए.

वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस की कैलाशी देवी विजयी रहीं. वार्ड नंबर 18 से कांग्रेस की वंदिता शर्मा ने जीत दर्ज की. वार्ड नंबर 25 से रेखा देवी कांग्रेस की विजेता रहीं, जबकि वार्ड नंबर 34 से सुरेश यादव ने जीत हासिल की. इस तरह री-पोलिंग वाले जयपुर के चारों वार्ड कांग्रेस के खाते में चले गए. 

इन परिणामों के बाद जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में भाजपा के 78 और कांग्रेस के 57 पार्षद हैं. शेष वार्डों में निर्दलीय समेत अन्य प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है.

दो वार्ड डिप्टी CM के क्षेत्र में, दो मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में

जयपुर के जिन चार वार्डों में पुनर्मतदान हुआ, उनमें दो वार्ड उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी के विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर में आते हैं, जबकि दो वार्ड मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा में हैं. री-पोलिंग के परिणाम आने के बाद चारों वार्डों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत दर्ज हुई.

कोटा में BJP को दो, कांग्रेस को एक वार्ड

कोटा नगर निगम में ईवीएम में तकनीकी खराबी के बाद तीन वार्डों में री-पोलिंग कराई गई थी. गुरुवार को मतगणना के बाद वार्ड नंबर 44 और वार्ड नंबर 87 में भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की. वहीं वार्ड नंबर 11 से कांग्रेस प्रत्याशी विजयी रहा. री-पोलिंग के नतीजे जुड़ने के बाद कोटा नगर निगम के 100 वार्डों में भाजपा के 57, कांग्रेस के 39 और 4 निर्दलीय पार्षद हो गए हैं.

सुकेत के वार्ड-4 में कांग्रेस की जीत

सुकेत नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 में भी री-पोलिंग के बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की. कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 117 वोटों से हराया.

जोधपुर में वार्ड 50 से हेमाराम

जोधपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 50 के री-पोलिंग परिणाम में हेमाराम के विजयी होने की जानकारी भी सामने आई है.

नतीजों के बाद कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

परिणाम घोषित होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने कई स्थानों पर जश्न मनाया. कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशी मनाई. वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी अपने प्रत्याशियों की जीत का जश्न मनाया. बताते चले कि ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण जयपुर, जोधपुर, कोटा और सुकेत के कुछ मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराया गया था. इन सीटों के परिणाम घोषित होने के साथ संबंधित निकायों के चुनाव परिणाम भी अपडेट हो गए हैं.

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