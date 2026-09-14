Rajasthan Nikay Chunav 2026 Live Updates: राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है. आज शाम तक राज्य के जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर सहित 10 नगर निगमों के मेयर, नगर परिषद सभापति, नगरपालिका चेयरमैन की तस्वीर साफ जाएगी. इस चुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य स्थानीय क्षेत्रीय दलों ने खूब मेहनत की है. राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान के 309 नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिका) के लिए दो चरणों में निकाय चुनाव कराए थे.
पहले चरण में 9 सितंबर 2026 को 162 निकायों के लिए मतदान हुआ था. दो दिन बाद 11 सितंबर 2026 को दूसरे चरण में 147 निकायों के लिए मतदान कराए गए. दोनों चरणों को मिलाकर कुल 10,167 वार्डों के लिए वोट डाले गए. राजस्थान निकाय चुनाव के वोटों की गिनती के पल-पल के बड़े अपडेट्स जानें इस लाइव ब्लॉग पर.
Rajasthan Nikay Chunav 2026 Live Updates:
Rajasthan Nikay Chunav Result 2026 Live: धौलपुर में भी गिनती शुरू, 11 बजे तक साफ होगी तस्वीर
धौलपुर में भी वोटों की गिनती शुरू. धौलपुर नगर परिषद, राजाखेड़ा नगर पालिका, मनिया नगर पालिका, सैपऊ नगर पालिका, बाड़ी नगर पालिका, बसेड़ी नगर पालिका एवं सरमथुरा नगर पालिका में मतगणना की हुई शुरुआत, सुरक्षा के किए कड़े बंदोबस्त, 11:00 बजे तक बोर्ड बनने की तस्वीर हो जाएगी साफ,
भाजपा और कांग्रेस की प्रतिष्ठा यहां दांव पर लगी है. क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी दोनों दलों का गणित बिगाड़ रहे है.
Rajasthan Nikay Chunav Result 2026 Live: बीकानेर में भी वोटों की गिनती शुरू
बीकानेर में भी निकाय चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है. जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन ने काउंटिंग सेंटर का जायजा लिया है. राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में बीकानेर नगर निगम सहित नोखा और श्रीडूंगरगढ़ की मतगणना प्रथम तल पर हो रही है. लूणकरणसर, देशनोक नापासर और खाजूवाला की मतगणना भू-तल पर निर्धारित कक्षों मे शुरू.
Rajasthan Election Result Live: चुरू में वोटों की गिनती शुरू
चुरू में निकाय चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है. चूरू जिले में 429 वार्डों के जनादेश की गिनती जारी है. 1545 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होगा. 11 निकायों में किसका बनेगा बोर्ड? मतगणना के साथ तस्वीर होने लगेगी साफ।
चूरू-सुजानगढ़ समेत 9 निकायों में बहुमत का पेंच,
निर्दलीय प्रत्याशी बन सकते हैं किंगमेकर!
सुजानगढ़, तारानगर, बीदासर और रतननगर में
सत्ता परिवर्तन की चर्चाओं पर आज लगेगी मुहर
सरदारशहर में कांग्रेस को बढ़त के संकेत,
तारानगर में भाजपा मजबूत!
चूरू में कांग्रेस अपना बोर्ड बचा पाएगी या नहीं?
सुजानगढ़ में कांग्रेस की राह होगी आसान या मुश्किल?
किसके सिर सजेगा जीत का ताज और किसका टूटेगा सियासी किला।
राजेंद्र राठौड़ विधायक हरलाल सारण सांसद राहुल कस्वा सहित कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा है दाव पर