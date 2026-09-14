Rajasthan Nikay Chunav 2026 Live Updates: राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है. आज शाम तक राज्य के जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर सहित 10 नगर निगमों के मेयर, नगर परिषद सभापति, नगरपालिका चेयरमैन की तस्वीर साफ जाएगी. इस चुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य स्थानीय क्षेत्रीय दलों ने खूब मेहनत की है. राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान के 309 नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिका) के लिए दो चरणों में निकाय चुनाव कराए थे.

पहले चरण में 9 सितंबर 2026 को 162 निकायों के लिए मतदान हुआ था. दो दिन बाद 11 सितंबर 2026 को दूसरे चरण में 147 निकायों के लिए मतदान कराए गए. दोनों चरणों को मिलाकर कुल 10,167 वार्डों के लिए वोट डाले गए. राजस्थान निकाय चुनाव के वोटों की गिनती के पल-पल के बड़े अपडेट्स जानें इस लाइव ब्लॉग पर.

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