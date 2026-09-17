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राजस्थान से भागकर शादी की तो 2000 KM दूर बेटी का बेंगलुरु में कराया किडनैप, भागते वक्त कार हादसे का शिकार

राजस्थान की 21 साल की पूजा ने प्रेम विवाह किया तो परिवार ने बेंगलुरु से उसका अपहरण कर लिया. भागते वक्त कार हादसे का शिकार हुई, 6 लोग घायल हुए.

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राजस्थान से भागकर शादी की तो 2000 KM दूर बेटी का बेंगलुरु में कराया किडनैप, भागते वक्त कार हादसे का शिकार
परिवार वालों ने करवाई बेटी की किडनैपिंग (Photo: NDTV)
  • 21 साल की पूजा ने 8 महीने पहले ओम प्रकाश से लव मैरिज कर बेंगलुरु में रहना शुरू किया था.
  • परिवार ने 4 लोगों को भेजकर पूजा को हुंडई वेन्यू कार में किडनैप करवाया.
  • रात 8 बजे कार बेकाबू होकर कई गाड़ियों से टकराई, 6 लोग घायल हो गए.
क्या पूजा अब अपने पति के साथ सुरक्षित है?
बेंगलुरु:

राजस्थान की रहने वाली 21 साल की युवती पूजा ने कथित तौर पर अपनी मर्जी से शादी की, जिसके बाद उसे परिवार वालों ने ही अगवा कर लिया. पूजा ने परिवार की मर्जी के बिना 23 साल के एक युवक से शादी की थी और इसके बाद कपल बेंगलुरु जाकर रहने लगा था और परिवार के लोग लड़की को अगवा करने यहां पहुंच गए. इस घटना के दौरान बेंगलुरु में एक सड़क हादसा भी हुआ, जिसमें 6 लोग घायल हो गए.

क्या है पूरा मामला?

राजस्थान के मेलवास गांव की रहने वाली पूजा (गुणारामू की बेटी) ने करीब 8-9 महीने पहले शेष राम के बेटे ओम प्रकाश से प्रेम विवाह किया था. बाद में यह कपल बेंगलुरु चला गया और अग्रहारा दासराहल्ली में रहने लगा.

पुलिस के मुताबिक, पूजा का परिवार इस शादी के खिलाफ था और उन्होंने चार लोगों को बेंगलुरु भेजा. आरोपी कथित तौर पर पूजा को उसके घर से उठाए और हुंडई वेन्यू कार में बैठाकर भाग गए.

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कैसे हुआ हादसा?

रात करीब 8 बजे, कार कंट्रोल के बाहर हुई और कई गाड़ियों से टकरा गई. इस हादसे में 6 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. घायलों की पहचान पृथ्वीराज (12), यशिका (9), अमूल (35), मणि (64), जयलक्ष्मी (57) और संतोष (33) के तौर पर हुई है. जयलक्ष्मी के सिर में चोट आई है और उन्हें अभी ICU में भर्ती कराया गया है.

आरोपियों की पहचान सद्दाम (जो कथित तौर पर गाड़ी चला रहा था और अभी फरार है) के साथ-साथ राकेश (31), करण (25) और अयान (18) के तौर पर हुई है. ये सभी राजस्थान के रहने वाले हैं.

पुलिस ने कार और तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. सद्दाम का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं और मामले की आगे की जांच चल रही है.

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