बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई होने जा रही है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की दो सदस्यीय पीठ इस कार्यक्रम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करेगी.

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया था, लेकिन चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह इसे तय समय पर पूरा करे. साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि अगर बड़ी संख्या में नाम हटाए गए, तो वह हस्तक्षेप करने से पीछे नहीं हटेगी.

मामले की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि ड्राफ्ट सूची में करीब 65 लाख नाम काटे जाने का दावा किया गया है, जिससे राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की ओर से दाखिल याचिका में आरोप है कि ये सभी मतदाता बिना किसी ठोस कारण के सूची से बाहर किए जा रहे हैं.

LIVE UPDATES