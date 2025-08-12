विज्ञापन
नई दिल्ली:

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई होने जा रही है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की दो सदस्यीय पीठ इस कार्यक्रम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करेगी. 

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया था, लेकिन चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह इसे तय समय पर पूरा करे.  साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि अगर बड़ी संख्या में नाम हटाए गए, तो वह हस्तक्षेप करने से पीछे नहीं हटेगी. 

मामले की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि ड्राफ्ट सूची में करीब 65 लाख नाम काटे जाने का दावा किया गया है, जिससे राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की ओर से दाखिल याचिका में आरोप है कि ये सभी मतदाता बिना किसी ठोस कारण के सूची से बाहर किए जा रहे हैं. 

                                     LIVE UPDATES

Aug 12, 2025 09:53 (IST)
तिरंगा रैली के दौरान डोडा में 1508 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया

सोमवार को रंगा रैली के दौरान डोडा में 1508 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया.  बीजेपी की तरफ से आयोजित तिरंगा रैली में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया. 

Aug 12, 2025 09:51 (IST)
वर्दी वाला लादेन...पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने क्यों पाक के सेना प्रमुख मुनीर की उड़ा दी धज्जियां

अमेरिका और रूस के बीच होने वाली प्रस्तावित बैठक से पहले, पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रुबिन ने पाकिस्तान और उसके सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर पर बेहद तीखा हमला बोला है. रुबिन ने असीम मुनीर को वर्दी पहने ओसामा बिन लादेन करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान की सोच और रणनीति से किसी भी तरह के रियायत देने पर भी बदलाव संभव नहीं है.  यहां पढ़ें पूरी खबर

Aug 12, 2025 09:49 (IST)
ठाणे में दो चचेरे भाइयों की हत्या; पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

 महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कुछ अज्ञात हमलावरों ने दो चचेरे भाइयों की कथित तौर पर हत्या कर दी. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी.  भिवंडी तालुका थाने के निरीक्षक हर्षवर्धन बर्वे ने बताया कि घटना सोमवार रात करीब साढ़े 11 बजे थाना क्षेत्र के खरदी गांव में हुई, जब अज्ञात हमलावरों ने दो चचेरे भाइयों पर तलवार और चाकू से हमला कर दिया.  उन्होंने बताया कि हमले में गंभीर रूप से घायल हुए दोनों भाइयों को पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.  पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमले की वजह का फिलहात पता नहीं चल सका है. 

