फिल्म 'धुरंधर' के लिए पीएम मोदी से की जा रही है ये खास अपील, जानें क्या है पूरा मामला

अभिनेता रणवीर सिंह स्टारर ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' पर यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों में लगे बैन के खिलाफ भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने आवाज उठाई है. इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (आईएमपीपीए) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर खाड़ी देशों में लगे बैन को हटाने की अपील की है. फिल्ममेकर और इंडियन फिल्म एंड टीवी डायरेक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक पंडित ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, जिसमें इन देशों में फिल्म पर लगाए गए एकतरफा बैन को हटाने के लिए दखल देने की अपील की गई है.

प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन की चिट्ठी में कहा गया कि फिल्म 'धुरंधर' को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से प्रमाणपत्र मिलने के बाद रिलीज किया गया और यह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई है. फिल्म पर खाड़ी देशों का बैन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है. पत्र में लिखा है, "ये देश भारत के मित्र राष्ट्र हैं और हम उनके साथ कई क्षेत्रों में नियमित व्यापार करते हैं. इसलिए विनम्र अनुरोध है कि भारत सरकार इन देशों के संबंधित अधिकारियों से इस मामले को उठाए और अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान सुनिश्चित करते हुए बैन हटवाने की कोशिश करे. पीएम मोदी से भारतीय सिनेमा की आजादी का समर्थन करने की अपील है."

चिट्ठी पर आईएमपीपीए अध्यक्ष अभय सिन्हा के हस्ताक्षर हैं. संघ ने इसे राष्ट्रीय महत्व का मामला बताते हुए शीघ्र कार्रवाई की उम्मीद जताई है. 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'धुरंधर' स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन आदित्य धर ने किया है. इसमें अभिनेता रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, राकेश बेदी और सारा अर्जुन जैसे सितारे अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म भारत में जबरदस्त सफलता प्राप्त कर रही है. धुरंधर को लद्दाख में टैक्स फ्री कर दिया गया है.

