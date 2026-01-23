Delhi Rain Video: आज तो मौसम बसंती हो गया, दिल्ली, नोएडा में झमाझम बारिश, घने बादलों से दिन में अंधेरा छाया

दिल्ली-एनसीआर की शुक्रवार की सुबह तेज ठंड, बारिश और बादलों के साथ हुई. कई इलाकों में मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक देखने को मिली, जिससे मौसम में अचानक बदलाव आया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, यह बदलाव उत्तर-पश्चिम भारत पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण है, जिसकी वजह से आसमान बादलों से घिरा है और रुक-रुककर बारिश हो रही है.

ओरेंज अलर्ट जारी, तापमान में गिरावट

IMD ने दिल्ली-एनसीआर, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों के लिए गरज-चमक और बारिश का ओरेंज अलर्ट जारी किया है. दिल्ली के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें आज सुबह से दोपहर तक हल्की बारिश, गरज-चमक और 30–40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है. दिन के दौरान एक और हल्की बारिश की संभावना भी बनी हुई है.

सात सालों में गुरुवार का दिन सबसे गर्म

यह बदलाव ठीक उस दिन के बाद आया जब गुरुवार को दिल्ली ने सात वर्षों में सबसे गर्म जनवरी दिवस दर्ज किया. उस दिन अधिकतम तापमान 27.1°C तक पहुंच गया था. हालांकि, IMD के अनुसार शुक्रवार को अधिकतम तापमान गिरकर लगभग 19°C और न्यूनतम तापमान करीब 12°C रहने की उम्मीद है. इससे दिन में ठंड काफी बढ़ सकती है. बारिश के बावजूद एक्यूआई में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है.

उत्तराखंड में भी मौसम ने ली करवट

उत्तराखंड में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. मुखवा और हर्षिल में ताज़ा बर्फबारी शुरू होने से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड बढ़ गई है. वहीं धराली से भी बर्फ से ढकी खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें घाटी पूरी तरह सफेद चादर ओढ़े दिख रही है. मौसम के इस बदलाव से स्थानीय लोगों और पर्यटकों में उत्साह तो बढ़ा है, लेकिन ठंड और फिसलन भरी रास्तों के कारण आवागमन पर असर पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है.

