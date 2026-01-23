विज्ञापन
विशेष लिंक

Delhi Rain Video: आज तो मौसम बसंती हो गया, दिल्ली, नोएडा में झमाझम बारिश, घने बादलों से दिन में अंधेरा छाया

गुरुवार रात से ही राष्ट्रीय राजधानी में मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी थी. देर रात से चल रही तेज हवाओं का असर शुक्रवार सुबह साफ तौर पर देखने को मिला, जब दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी के साथ बारिश की शुरुआत हुई.

Read Time: 2 mins
Share
Delhi Rain Video: आज तो मौसम बसंती हो गया, दिल्ली, नोएडा में झमाझम बारिश, घने बादलों से दिन में अंधेरा छाया
  • दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार सुबह तेज ठंड, बादलों और मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक देखी गई
  • भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लिए गरज-चमक और बारिश का ओरेंज अलर्ट जारी किया
  • गुरुवार को दिल्ली में सात वर्षों में जनवरी का सबसे गर्म दिन दर्ज हुआ था, तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

दिल्ली-एनसीआर की शुक्रवार की सुबह तेज ठंड, बारिश और बादलों के साथ हुई. कई इलाकों में मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक देखने को मिली, जिससे मौसम में अचानक बदलाव आया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, यह बदलाव उत्तर-पश्चिम भारत पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण है, जिसकी वजह से आसमान बादलों से घिरा है और रुक-रुककर बारिश हो रही है.

ओरेंज अलर्ट जारी, तापमान में गिरावट

IMD ने दिल्ली-एनसीआर, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों के लिए गरज-चमक और बारिश का ओरेंज अलर्ट जारी किया है. दिल्ली के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें आज सुबह से दोपहर तक हल्की बारिश, गरज-चमक और 30–40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है. दिन के दौरान एक और हल्की बारिश की संभावना भी बनी हुई है.

ये भी पढ़ें : Rain Alert: लो आ गई बारिश... घने बादलों ने दिल्ली NCR को घेरा, तेज हवाओं से गिरा पारा

सात सालों में गुरुवार का दिन सबसे गर्म

यह बदलाव ठीक उस दिन के बाद आया जब गुरुवार को दिल्ली ने सात वर्षों में सबसे गर्म जनवरी दिवस दर्ज किया. उस दिन अधिकतम तापमान 27.1°C तक पहुंच गया था. हालांकि, IMD के अनुसार शुक्रवार को अधिकतम तापमान गिरकर लगभग 19°C और न्यूनतम तापमान करीब 12°C रहने की उम्मीद है. इससे दिन में ठंड काफी बढ़ सकती है. बारिश के बावजूद एक्यूआई में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है.

ये भी पढ़ें : दिल्ली में फीकी पड़ रही ठंड, गुरुवार रहा जनवरी का सबसे गर्म दिन, 7 साल का टूटा रिकॉर्ड

उत्तराखंड में भी मौसम ने ली करवट

उत्तराखंड में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. मुखवा और हर्षिल में ताज़ा बर्फबारी शुरू होने से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड बढ़ गई है. वहीं धराली से भी बर्फ से ढकी खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें घाटी पूरी तरह सफेद चादर ओढ़े दिख रही है. मौसम के इस बदलाव से स्थानीय लोगों और पर्यटकों में उत्साह तो बढ़ा है, लेकिन ठंड और फिसलन भरी रास्तों के कारण आवागमन पर असर पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi NCR Rain, Delhi Weather Update, Delhi Air Quality, Delhi AQI Today, Western Disturbance Impact
Get App for Better Experience
Install Now