दिल्ली में बारिश, कश्मीर में बर्फबारी.. उत्तर भारत में मौसम ले रहा है फिरकी

देश की राजधानी के कई हिस्सों में शुक्रवार तड़के हुई बारिश से शहर में तापमान गिर गया. कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई. मौसम विभाग ने दिनभर बादल छाए रहने की संभावना जताई है.

  • लगभग पूरे उत्तर भारत समेत दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह की शुरुआत बारिश के साथ हुई. ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है.
  • एक तरफ जहां दिल्ली-एनसीआर में बारिश हो रही है. वहीं कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है. सोनमर्ग से लेकर गुलमर्ग तक हर जगह मौसम और ठंडा हो गया है
  • बारिश की वजह से मौसम फिर से ठंडा हो गया. लोग मोटे ऊनी कपड़ों में घरों से बाहर निकल रहे हैं. बारिश की वजह से तापमान भी लुढका है.
  • दिल्ली में गुरुवार को पिछले सात वर्षों में जनवरी का सबसे गर्म दिन रहा. इस दौरान अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
  • शुक्रवार की सुबह से दोपहर तक हल्की बारिश के साथ 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान भी पहले ही जता दिया गया था जो कि सही साबित हुआ
  • दिल्ली-एनसीर में बारिश से भले ही पारा एक बार फिर लुढ़केगा बल्कि राहत की बात ये है कि राजधानी के लोगों को प्रदूषण की समस्या से भी हल्की राहत मिलेगी.
  • भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया था कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शुक्रवार की सुबह आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश, गरज, बिजली चमकेगी.
  • दिल्ली में गुरुवार को पिछले सात वर्षों में जनवरी का सबसे गर्म दिन रहा. सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
  • मौसम विभाग के मुताबिक, शुक्रवार को अधिकतम तापमान गिरकर 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.
  • सुबह की झमाझम बारिश ने मौसम की फिजा बदल दी है. इसी के साथ पारा भी नीचे लुढ़कने लगा. जबकि कल बेहद कड़ी धूप निकली थी.
  • जम्मू-कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है. इस बर्फबारी ने भले ही ठंड बढ़ा दी हो लेकिन घाटी की खूबसूरत वादियां अब पर्यटकों से भी गुलजार होने लगी है.
