दिल्ली में बारिश, कश्मीर में बर्फबारी.. उत्तर भारत में मौसम ले रहा है फिरकी

\u0926\u0947\u0936 \u0915\u0940 \u0930\u093e\u091c\u0927\u093e\u0928\u0940 \u0915\u0947 \u0915\u0908 \u0939\u093f\u0938\u094d\u0938\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0936\u0941\u0915\u094d\u0930\u0935\u093e\u0930 \u0924\u0921\u093c\u0915\u0947 \u0939\u0941\u0908 \u092c\u093e\u0930\u093f\u0936 \u0938\u0947 \u0936\u0939\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0924\u093e\u092a\u092e\u093e\u0928 \u0917\u093f\u0930 \u0917\u092f\u093e. \u0915\u0908 \u0907\u0932\u093e\u0915\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0932\u094d\u0915\u0940 \u0938\u0947 \u092e\u0927\u094d\u092f\u092e \u092c\u093e\u0930\u093f\u0936 \u0939\u0941\u0908. \u092e\u094c\u0938\u092e \u0935\u093f\u092d\u093e\u0917 \u0928\u0947 \u0926\u093f\u0928\u092d\u0930 \u092c\u093e\u0926\u0932 \u091b\u093e\u090f \u0930\u0939\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0938\u0902\u092d\u093e\u0935\u0928\u093e \u091c\u0924\u093e\u0908 \u0939\u0948.