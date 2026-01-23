दिल्ली में फीकी पड़ रही ठंड, गुरुवार रहा जनवरी का सबसे गर्म दिन, 7 साल का टूटा रिकॉर्ड

दिल्ली में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और कुछ दिनों से तापमान में वृद्धि देखने को मिली है. बृहस्पतिवार को सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि पिछले सात वर्षों में जनवरी का सबसे गर्म दिन रहा. शहर में जनवरी में इससे अधिक अधिकतम तापमान आखिरी बार 2019 में दर्ज किया गया था, जब 21 जनवरी को पारा 28.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. इस महीने का दूसरा सबसे गर्म दिन 19 जनवरी को दर्ज किया गया था, इस दिन अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि जनवरी के लिए अब तक का औसत अधिकतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा है. हलांकि, अगले 24 घंटों में तापमान में फिर से गिरावट आने का अनुमान है.

मौसम में फिर आएगा बदलाव

मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के क्षेत्र में सक्रिय रहने से इस क्षेत्र के प्रभावित होने का अनुमान है, जिससे आसमान में बादल छाये रहने और बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक, शुक्रवार को अधिकतम तापमान गिरकर 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

हल्की बारिश की संभावना

शुक्रवार की सुबह से दोपहर तक हल्की बारिश के साथ 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. दोपहर या शाम के समय हल्की से मध्यम बारिश हहोने का अनुमान है, साथ ही सुबह के समय हल्का कोहरा भी छा सकता है. बारिश के लिए ‘येलो अलर्ट' जारी किया गया है.

हवा में हुआ सुधार

दिल्ली की वायु गुणवत्ता में बुधवार सुबह मामूली सुधार देखने को मिला. हालांकि यह अब भी ‘बहुत खराब' श्रेणी में बनी हुई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, बुधवार सुबह नौ बजे शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एएक्यूआई) 339 दर्ज किया गया. जबकि मंगलवार सुबह शहर का एक्यूआई 395 था जो ‘बहुत खराब' श्रेणी में आता है.