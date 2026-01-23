विज्ञापन
Rain Alert: लो आ गई बारिश... घने बादलों ने दिल्ली NCR को घेरा, तेज हवाओं से गिरा पारा

राजधानी दिल्ली में आज सुबह की शुरुआत ठंडी हवाओं के साथ हुई है. हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है. सुबह से बादलों की आवाजाही बनी हुई है और कई इलाकों में हल्की बारिश भी हुई है.

फाइल फोटो

Rain Alert in DElhi NCR: राजधानी दिल्ली में आज बारिश के साथ ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है. सुबह से बादलों की आवाजाही बनी हुई है और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. इसके चलते तापमान में गिरावट आई है और सर्दी का एहसास बढ़ गया है.मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में आज अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान में भी कमी देखने को मिली. ठंडी हवाओं की वजह से दिनभर मौसम ठंडा बना रहने की संभावना है. 

मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में बारिश की संभावना पहले ही जताई थी. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है. पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र में सक्रिय होने के कारण उत्तर पश्चिम भारत में अचानक मौसम में ये बदलाव आया है. अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही बादल छाए रहने की संभावना है और बारिश मैदानी इलाकों में देखने को मिल सकती है. 22 से 24 जनवरी को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार हैं. 

दिल्ली में सुबह-सुबह बारिश

बारिश के चलते कुछ इलाकों में ट्रैफिक की रफ्तार धीमी रही, वहीं दफ्तर और स्कूल जाने वाले लोगों को भी हल्की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि, लंबे समय बाद हुई बारिश से वायु गुणवत्ता में आंशिक सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल वायु गुणवत्ता सूचकांक अभी भी खराब श्रेणी में बना हुआ है. फिलहाल दिल्ली में AQI 213 है. 

अगले 24 घंटों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई है. लोगों को ठंडी हवाओं और गिरते तापमान को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

7 वर्षों में सबसे गर्म दिन रहा गुरुवार

बता दें कि गुरुवार को  सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि पिछले सात वर्षों में जनवरी का सबसे गर्म दिन रहा. शहर में जनवरी में इससे अधिक अधिकतम तापमान आखिरी बार 2019 में दर्ज किया गया था, जब 21 जनवरी को पारा 28.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. इस महीने का दूसरा सबसे गर्म दिन 19 जनवरी को दर्ज किया गया था, इस दिन अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि जनवरी के लिए अब तक का औसत अधिकतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा है. हलांकि, अगले 24 घंटों में तापमान में फिर से गिरावट आने का अनुमान है.

हवा में हुआ सुधार

दिल्ली की वायु गुणवत्ता में बुधवार सुबह मामूली सुधार देखने को मिला. हालांकि यह अब भी ‘बहुत खराब' श्रेणी में बनी हुई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, बुधवार सुबह नौ बजे शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एएक्यूआई) 339 दर्ज किया गया. जबकि मंगलवार सुबह शहर का एक्यूआई 395 था जो ‘बहुत खराब' श्रेणी में आता है.

