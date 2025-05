दिल्ली-नोएडा में अचानक बदला मौसम, तेज आंधी के बाद हो रही झमाझम बारिश

Rain in Delhi-Noida: दिल्‍ली-एनसीआर में अचानक से मौसम बदल गया. तेज आंधी आने के बाद झमाझम बारिश ने दिल्‍ली के साथ ही नोएडा को भी भिगो दिया. बारिश के कारण पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है. बारिश के बाद बहुत से लोग वीडियो बनाते और इस मौसम को सेलिब्रेट करते नजर आए. साथ ही बारिश के कारण दिल्‍ली के अलग-अलग इलाकों में लोग इसके बाद बारिश का आनंद लेने के लिए घर से निकल पड़े. हालांकि बारिश के कारण कई जगहों पर जाम भी लग गया. उधर, देश के अन्‍य इलाकों में भी बारिश दर्ज की गई है.

दिल्‍ली-एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश ने लोगों को खुश होने का एक और मौका दे दिया. ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें लोग अपने-अपने तरीके से खुशी जता रहे हैं. भीषण गर्मी में इंडिया गेट पहुंचे लोगों को बारिश से राहत पहुंची.

इसके साथ ही नॉर्थ ब्‍लॉक इलाके में लोग बारिश के बीच घूमते नजर आए.

दिल्‍ली के खानपुर से सामने आए वीडियो में कई वाहन बारिश के बीच से गुजरते नजर आ रहे हैं.

दिल्‍ली-एनसीआर के साथ ही देश के अन्‍य इलाकों में बारिश दर्ज की गई है. बेंगलुरु में भी बारिश दर्ज की गई है, जहां पर भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया और इसके कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई.

अगले दो दिनों तक छाए रहेंगे बादल, 16 मई को बारिश की संभावना

एनसीआर को लेकर मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 14 और 15 मई को आसमान में बादल रहेंगे और सूरज की लुका-छुपी जारी रहेगी. इस दौरान अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है. 16 मई को मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है. इस दिन तेज सतही हवाएं और बिजली चमकने के साथ-साथ गरज के साथ बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है. हालांकि, इससे तापमान में कुछ गिरावट की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन उमस में इजाफा होने की पूरी संभावना है. 17 से 19 मई तक आसमान मुख्यतः साफ या आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा. तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा और आर्द्रता 30 से 55 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है.

इसका मतलब है कि भीषण गर्मी के साथ-साथ उमस भी परेशान करती रहेगी. मौसम विशेषज्ञों ने इस दौरान आम जनता को धूप में सीधे निकलने से बचने, हल्के और सूती कपड़े पहनने तथा खूब पानी पीने की सलाह दी है. विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्ग और बीमार व्यक्तियों को इस दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है.

राजस्थान के कई इलाकों में आंधी और बारिश

उधर, पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीते चौबीस घंटे के दौरान राजस्‍थान के कई इलाकों में भी आंधी और बारिश हुई है. मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, सीकर जिले में धूल भरी आंधी आई जबकि तथा राज्य में कहीं-कहीं बादलों की गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई. सबसे अधिक 37 मिलीमीटर बारिश सीकर में हुई. साथ ही राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बीकानेर में 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम केंद्र के अनुसार, 13 मई से पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में आंधी-बारिश की गतिविधियों में कमी होने के साथ ही तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की संभावना है. वहीं जोधपुर, बीकानेर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों में 14 मई से अधिकतम तापमान 44-45 डिग्री दर्ज होने और कहीं-कहीं 'लू' का नया दौर शुरू होने की संभावना है.