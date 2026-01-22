उत्तराखंड, हिमाचल में भारी बारिश के आसार, कल बसंतपंचमी पर यूपी और दिल्ली की बारी, जानें मौसम का हाल

उत्तर भारत में आज से मौसम बदलने वाला है. हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी के आसार हैं. जबकि यूपी, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान के कई इलाकों में शुक्रवार को बसंत पंचमी के दिन वर्षा की संभावना है. मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई है. जबकि कुछ जगहों पर ओले गिरने, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है.
मौसम विभाग के मुताबिक, 22 और 23 जनवरी को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है. 23 जनवरी को पंजाब में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 22 और 23 जनवरी को ओलावृष्टि, बिजली गिरने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. ऐसा ही मौसम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में भी देखने को मिलेगा.
पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 22 से 26 जनवरी के बीच सुबह और रात के वक्त घना कोहरा भी छाए रहने की संभावना है. हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में शीत लहर से भीषण शीत लहर की स्थिति बनी रही. उत्तराखंड के कुछ इलाकों में पाला पड़ने के हालात हैं.
दिल्ली को गर्मी से मिलेगी निजात
दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री और अधिकतम तापमान बुधवार को 24.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन मौसम में बदलाव से थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं. 22 जनवरी को न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रहेगा. हालांकि 23 जनवरी को गर्मी बढ़कर 12 से 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा. इससे तेज गर्मी का अहसास होगा.
- 23 जनवरी को बादल छाएंगे, बिजली गिरने, बादल गरजने के साथ हल्की बारिश होगी
- 24 जनवरी को भी बादल छाएंगे और हल्की बारिश कहीं एनसीआर में देखने को मिलेगी
- 25 जनवरी को हल्के बादल छाए रहने की संभावना लेकिन गर्मी नहीं बनी होगी
- 26 जनवरी को भी बादल छाए रहेंगे. 6 से 8 डिग्री तक तापमान रहेगा और अधिकतम तापमान 20-22 डिग्री तक रहेगा
- 27 जनवरी को गर्मी फिर से बढ़ने लगेगी और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री तक पहुंच जाएगा और अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री
23 जनवरी को बदलेगा मौसम
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 22 जनवरी की शाम से बादल छाए रहेंगे. जबकि 23 जनवरी को दो बार बारिश, बिजली कड़कने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने से मौसम बदलेगा. शाम को फिर बारिश का दौर होगा.हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा दिखेगा. 24 जनवरी को भी बादल छाए रहने के साथ तेज हवाओं का दौर दिल्ली, नोएडा से लेकर गाजियाबाद और गुरुग्राम तक देखने को मिलेगा.
