उफ्फ! दिल्ली में इतनी गर्मी, जनवरी में ही 25 डिग्री से ऊपर टेंपरेचर? जानिए क्यों तेजी से बदला मौसम का मिजाज

दिल्ली में पिछले दो दिनों से मौसम का एक अलग ही मिजाज देखने को मिल रहा है. अचानक राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री तक ऊपर पहुंच गया है. समझ में नहीं आ रहा कि अचानक हाड़ कंपा देने वाली सर्दी की विदाई कैसे हो गई और अगर वाकई विदाई हुई है तो इसके पीछे की वज़ह क्या है. दरअसल, तापमान का ऊपर नीचे जाना एक सामान्य मौसमी गतिविधि है, जो कि पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टरबेंस से जुड़ा है. आम तौर पर सर्दियों में उत्तरी और उत्तर पश्चिम भारत में मौसम से जुड़ी परिस्थितियां यूरोप की ओर से आने वाले वेस्टर्न डिस्टरबेंस से जुड़ी होतीं हैं.

कमजोर पश्चिमी विक्षोभ से बढ़ रहा है दिन का तापमान

आम तौर पर इस सिस्टम के साथ बारिश और बर्फबारी साथ आती है और भारत में सर्दी बढ़ाने की वज़ह बनती है. लेकिन, जिस समय कमजोर वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होता है तो उसका असर इसके ठीक उलट देखा जाता है. ऐसे कमजोर सिस्टम से आम तौर पर मैदानी इलाकों जिनमें दिल्ली भी शामिल है, वहां बारिश तो नहीं ही होती है बल्कि एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन मैदानी इलाकों में बनता है. ऐसे सर्कुलेशन से बादल की मौजूदगी कम हो जाती है और यहां तक कि पहड़ों से आने वाली बर्फीली हवाएं भी नहीं चलती हैं. नमी कम होने की वज़ह से कोहरा भी नहीं होता. बादल और कोहरे की गैर मौजूदगी से सूरज की किरणें सीधे आतीं हैं और दिन का तापमान बढ़ जाता है जो इन दिनों दिल्ली में हो रहा है.

आने वाले दिनों के लिए क्या है पूर्वनुमान

अगले एक हफ्ते में दो वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक के बाद एक सक्रिय हो रहे हैं जिनमें से एक ने तो हिमालय के पर्वतीय इलाकों में असर दिखाना शुरु भी कर दिया है. ये दोनों सिस्टम पहले आने वाले डिस्टरबेंस से अधिक मजबूत हैं इसलिए इस हफ्ते के आखिर और अगले हफ्ते के मध्य तक दिल्ली में बादल छाए रहने की संभावना है.

23 जनवरी को बारिश का अनुमान

मौसम विभाग ने तो मैदानी इलाकों में हल्की बारिश का भी पूर्वानुमान जताया है. अगर, सब कुछ अनुमान के मुताबिक रहा तो दिन के तापमान में एक बार फिर से बड़ी गिरावट आएगी लेकिन उस दौरान रात के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. एक बार जब वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर हटेगा तब फिर से पहाड़ों की ओर से आने वाली बर्फीली हवाएं रात और सुबह का तापमान गिराएंगी.

