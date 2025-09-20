रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, घट गई रेल नीर की कीमत

भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. अब से रेलवे स्टेशनों पर मिलने वाला 'रेल नीर' का 1 लीटर पानी 15 रुपये की जगह सिर्फ 14 रुपये में मिलेगा, जिससे यात्रियों को एक रुपये की बचत होगी.

यह फैसला रेलवे के वाणिज्यिक विभाग ने लिया है. हालांकि, यह नई कीमत केवल रेल नीर के लिए ही लागू होगी. अन्य कंपनियों के पानी की बोतलों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए रेल नीर की कीमतों में कमी की है. अब रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में मिलने वाला रेल नीर 1 रुपये सस्ता मिलेगा.

ये हैं नई कीमतें:

1 लीटर वाली रेल नीर की बोतल, जो पहले ₹15 में मिलती थी, अब ₹14 में मिलेगी.

आधा लीटर वाली रेल नीर की बोतल, जो पहले ₹10 में मिलती थी, अब ₹9 में मिलेगी.

रेलवे का यह फैसला 22 सितंबर से लागू होगा. इस कदम से यात्रियों को यात्रा के दौरान साफ और सुरक्षित पानी कम कीमत पर मिल सकेगा. इस कदम से उन यात्रियों को काफी फायदा होगा, जो ट्रेन यात्रा के दौरान अक्सर पानी की बोतलें खरीदते हैं. रेलवे का लक्ष्य है कि यात्रियों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण और साफ पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सके.

रेल नीर भारतीय रेलवे का एक ब्रांड है जो यात्रियों को स्टेशन और ट्रेनों में स्वच्छ और सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराता है. इसे भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) द्वारा चलाया जाता है. रेल नीर की शुरुआत साल 2003 में हुई थी, जब रेलवे स्टेशनों पर अक्सर खराब गुणवत्ता वाला पानी बेचा जाता था. इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला और विश्वसनीय पैकेज्ड पेयजल देना है.