ट्रेन में पत्नी का टीटी से हुआ झगड़ा तो पति ने दे दी अंबाला कैंट स्टेशन उड़ाने की धमकी

देर रात अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली थी जिसके बाद एक तरफ जहां रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के इंतजामात बढ़ाए गए तो दूसरी तरफ आरोपी की तलाश जीआरपी ने शुरू की थी.

ट्रेन में पत्नी का टीटी से हुआ झगड़ा तो पति ने दे दी अंबाला कैंट स्टेशन उड़ाने की धमकी
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.
अंबाला:

ट्रेन में पत्नी का टीटी से झगड़ा हुआ तो पति ने स्टेशन उड़ाने की धमकी दे डाली. इस नाटकीय घटना का खुलासा अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी की गिरफ्तारी के बाद हुआ है. मिली जानकारी के अनुसार अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने आरोपी को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी ने खुलासा किया कि पिछले महीने जब उसकी पत्नी बिहार से पंजाब आ रही थी, उस दौरान रास्ते में टीटी के साथ विवाद हो गया. जिससे गुस्से में आरोपी ने स्टेशन को उड़ाने की धमकी दे दी. 

धमकी मिलते स्टेशन की हुई थी जांच    

आरोपी ने जिस समय यह धमकी दी, वह शराब के नशे में था. पुलिस की गिरफ्तारी में भी वह कुछ-कुछ बोल रहा था. मालूम हो कि कल देर रात अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली थी जिसके बाद एक तरफ जहां रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के इंतजामात बढ़ाए गए तो दूसरी तरफ  आरोपी की तलाश जीआरपी ने शुरू कर दी. 

अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन.

बिहार से पंजाब आ रही पत्नी का टीटी से हुआ था झगड़ा

जिसके बाद कई टीमों ने मिलकर पता लगाया कि फोन जालंधर से आया था. जिस आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार आरोपी का नाम मनरंजन है जो कि राज मिस्त्री का काम करता है. गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि पिछले महीने उसकी बीवी जब बिहार से पंजाब आ रही थी तो रस्ते में टीटी के साथ आपसी कहासुनी हो गई. जिसके बाद देर रात उसने स्टेशन को उड़ाने की धमकी दे दी.

हिरासत में कह रहा था- मुझे भूखा रहा है

पुलिस हिरासत में आरोपी यह कहता दिखा कि मुझे 24 घंटे से भूखा रहा है. ये कैसी व्यवस्था है. मालूम हो कि अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पंजाब का एक प्रमुख स्टेशन है. पंजाब में बिहार-यूपी के लोग बड़ी संख्या में काम करते हैं. गिरफ्तार आरोपी भी बिहार का रहने वाला है. वह जालंधर में राजमिस्त्री का काम किया करता है. अब पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है. 

