4 लाख की दमदार बाइक पर दिखे राहुल गांधी, लुक और फीचर्स जीत लेंगे दिल

हाल ही में कांग्रेस ने X पर राहुल गांधी की बाइक के साथ एक तस्वीर पोस्ट की. इस तस्वीर में राहुल गांधी जर्मनी के BMW प्लांट में मौजूद एक बाइक पर बैठे दिख रहे हैं. ये बाइक है BMW F 450, जो कि भारत में अभी लॉन्च नहीं हुई है. लेकिन साल 2026 फरवरी में ये BMW F 450 भारत के बाजारों में एंट्री कर सकती है. ये एक हेवी एडवेंचर बाइक है जिसकी कीमत 4 लाख से ज्यादा की हो सकती है. कीमत ही नहीं इस बाइक की मैन्युफैक्चरिंग भी काफी खास है, क्योंकि EICMA 2025 में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक BMW F 450 GS को TVS के होसुर (तमिलनाडु) प्लांट में बनाया जा रहा है.

दमदार इंजन

BMW F 450 GS जर्मन बाइक मेकर BMW की एक ट्विन-सिलेंडर एडवेंचर बाइक है. इस बाइक को खास तौर पर एडवेंचर पसंद करने वाले राइडर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है. इस मोटरसाइकिल में 450cc का पैरलल-ट्विन इंजन है. यह लिक्विड-कूल्ड इंजन करीब 48 bhp की पावर और लगभग 45 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. BMW का दावा है कि यह इंजन ज्यादा रेव-फ्रेंडली है और राइडिंग के दौरान अच्छी पावर देता है. इंजन भारी भरकम न हो इसके लिए इसमें मैग्नीशियम जैसे हल्के मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है.

बाइक में क्या है खास?

BMW F 450 GS के डिज़ाइन की बात करें तो बाइक लुक कंपनी की फ्लैगशिप एडवेंचर बाइक BMW R 1300 GS से प्रेरित है. इसमें एंगुलर बीक, बड़ा फ्यूल टैंक, स्लिम रेडिएटर श्राउड्स और पतला टेल सेक्शन दिया गया है. कॉन्सेप्ट मॉडल को सफेद, नीले और लाल रंगों में पेश किया गया है, जो BMW GS Trophy कलर स्कीम से इंस्पायर्ड है.

BMW F 450 GS में एक नया और हल्का चेसिस दिया गया है, जिसे खास तौर पर बेहतर हैंडलिंग और फुर्ती के लिए डिजाइन किया गया है. साथ ही यह चेसिस ऑफ-रोड राइडिंग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मजबूत और टिकाऊ भी बनाया गया है, ताकि खराब रास्तों पर भी बाइक भरोसेमंद बनी रहे.

BMW F 450 GS का वजन

सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो इस बाइक में आगे की तरफ अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क और पीछे की तरफ प्रीलोड-एडजस्टेबल मोनोशॉक दिया गया है. यह बाइक 19-इंच के फ्रंट और 17-इंच के रियर ट्यूबलेस व्हील्स पर चलती है. इसका बाइक का वजन करीब 175 किलोग्राम है. ब्रेकिंग के लिए आगे और पीछे दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं.

BMW F 450 GS के मॉडर्न फीचर्स

फीचर्स के मामले में BMW F 450 GS काफी एडवांस होगी. इसमें ऑल-LED लाइटिंग, कई राइड मोड्स, कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं. इसके अलावा इसमें 6.5-इंच का TFT डिस्प्ले है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करेगा. लॉन्च के बाद BMW F 450 GS का सीधा मुकाबला KTM 390 Adventure, CFMoto 450 MT और Royal Enfield Himalayan 450 जैसी एडवेंचर बाइक्स से होगा.